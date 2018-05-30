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U12亞洲少棒賽代表隊名單出爐 王宜民掌兵符

發稿時間：2018/05/30 19:35

最新更新：2018/05/30 20:08

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107年華南金控盃全國少棒錦標賽，桃園市隊30日冠軍戰以13比7勝新北市隊，拿下亞洲少棒錦標賽（U12）組訓權，這也是桃園今年繼LLB少棒、小馬青棒、LLB次青少棒後，拿下的第4個代表權。中央社記者謝靜雯攝　107年5月30日107年華南金控盃全國少棒錦標賽，桃園市隊30日冠軍戰以13比7勝新北市隊，拿下亞洲少棒錦標賽（U12）組訓權，這也是桃園今年繼LLB少棒、小馬青棒、LLB次青少棒後，拿下的第4個代表權。中央社記者謝靜雯攝　107年5月30日

（中央社記者謝靜雯台北30日電）107年華南金控盃全國少棒錦標賽，桃園市隊以13比7擊敗新北市隊、拿下冠軍，也獲得U12亞洲少棒錦標賽中華組訓權，賽會MVP邱宇珩如願當國手，由王宜民掌兵符。

華南金控盃全國少棒錦標賽，為2018年亞洲少棒錦標賽（U12）國內選拔賽，冠軍隊獲得組訓權；桃園市隊冠軍戰五年級球員邱宇珩帶頭衝，首局開轟，單場貢獻7分打點，後援3.2局無失分，率隊拿下冠軍，也收下大會打點獎、全壘打獎和最有價值球員（MVP）。

賽後中華棒球協會召開選訓會議，桃園市隊總教練王宜民為U12亞洲少棒中華隊總教練，這也是繼2016年後王宜民再度掌U12亞洲少棒中華隊兵符，當年度中華隊拿下季軍，另外2名教練為林佳宏、林家源。

U12亞洲少棒錦標賽將於8月13日於台北開打，中華代表隊總計選進6名投手，包括華南少棒冠軍戰功臣邱宇珩，具國手資歷的雲林縣雙胞胎的弟弟胡振利，另外還有江承軒、林嘉文、謝喬恩和陳睦衡。

捕手選進3人，具國手資歷的雲林縣雙胞胎哥哥胡振義，另外還有朱宏樺、謝誠威；內野手5人分別為黃翰軒、張廷崙、張趙紘、曾聖安和林柏廷，外野手4人為劉冠鈞、柯敬賢、劉承佑和林后稷。（編輯：陳怡璇/陳清芳）1070530

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