世界盃熱身賽 日本新教頭首戰吞敗

西野朗30日率領日本世界盃代表隊在橫濱日產體育場迎戰「非洲黑星」迦納，以0比2輸球。（共同社提供）

（中央社記者龍柏安台北30日綜合報導）上個月臨危受命接掌日本隊兵符的西野朗，今天率領日本世界盃代表隊在橫濱日產體育場迎戰「非洲黑星」迦納，可惜領軍的第一戰出師不利，「藍武士」以0比2輸球。



目前世界排名60的「藍武士」日本隊，雖取得今年俄羅斯世界盃會內32強門票，不過球隊今年3月起面對馬利與烏克蘭的國際友誼賽都沒能贏球，日本足協在4月拔掉法國籍教頭哈利爾霍季奇（Vahid Halilhodzic）兵權，改由西野朗接棒。



日本隊今晚在全場6萬多名球迷面前，踢出令人失望的一場比賽，世界盃熱身賽迎戰世界排名50的迦納，開賽僅不到8分鐘，就讓對手取得門前自由球機會，效力西甲馬德里競技的24歲中場小將帕特伊（Thomas Partey），以一記勁射漂亮穿越人牆直接攻破球門，替迦納首開紀錄。



日本一路苦苦追趕，無奈多次攻門都沒能把握機會，數次無功而返，上半場踢完0比1落後。



下半場進行到第51分鐘，迦納逮到日本隊傳球失誤，迅速展開反快攻，日本門將川島永嗣情急之下棄門衝上前鏟球，卻造成犯規，讓迦納獲得寶貴的12碼罰球機會，前鋒博阿騰（Emmanuel Boateng）輕鬆踢進全場第2球。（編輯：黃瑞弘）1070530