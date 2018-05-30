法網賽首輪 世界球后哈勒普力拚3盤勝出

（中央社巴黎30日綜合外電報導）世界排名第一的羅馬尼亞網球女將哈勒普（Simona Halep）今天後來居上，力拚3盤擊退美國女將芮絲克（Alison Riske），比數2比6、6比1、6比1，在法國網球公開賽旗開得勝。



哈勒普和芮絲克第1輪之戰，因雨延至今天比賽。哈勒普曾是2014年和2017年亞軍，她今天面對世界排名第83名的芮絲克，第1盤非受迫性失誤高達16次，一度陷入0比5落後，所幸丟掉首盤後及時加把勁，扳回劣勢勝出。



哈勒普賽後表示：「大滿貫賽第1輪比賽總是令人緊張，困難重重。但我開始增加跑動，表現變好很多，並且乘勝追擊。」



現年26歲的哈勒普，將朝個人生涯第一座大滿貫賽后冠邁進。



同日，大會第4種子烏克蘭女將絲薇托莉娜（Elina Svitolina）以直落二輕取斯洛伐克選手庫茲莫娃（Viktoria Kuzmova），連續第4年闖進第3輪。



現年23歲的絲薇托莉娜連續第2年摘下義大利公開賽后冠後，進軍法國網球公開賽。



絲薇托莉娜以6比3、6比4擊敗庫茲莫娃，她將在32強賽中對決羅馬尼亞選手布莎尼斯古（Mihaela Buzarnescu）。



絲薇托莉娜曾2度打進法國網球公開賽女子單打最後8強。



大會第8種子捷克女將克菲托娃（Petra Kvitova）以6比0、6比4痛宰西班牙對手阿魯阿巴雷納（Lara Arruabarrena），輕鬆闖進第3輪。



現年28歲的克菲托娃只花24分鐘就拿下第1盤，第2盤初雖被破發，導致比數被追平，但她連贏3局，以一記強勁的正手拍贏得比賽勝利。



兩屆溫布頓冠軍克菲托娃，在布拉格與馬德里封后後揮師法國網球公開賽，如今已在紅土球場連贏13場比賽。



克菲托娃曾於2012年躋身法國網球公開賽女單最後4強，之後就未曾打進8強。（譯者：嚴思祺/核稿：林治平）1070530