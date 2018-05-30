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謝淑薇法網女雙首輪 不敵詹皓晴慘遭淘汰

發稿時間：2018/05/30 21:47

最新更新：2018/05/30 21:47

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（中央社記者龍柏安台北30日電）台灣網壇一姊謝淑薇今與德國女將佩特科維奇（Andrea Petkovic）在法國網球公開賽女雙首輪，以4比6、4比6不敵「海峽組合」詹皓晴與楊釗煊，繼女單後女雙也首輪出局。

法國網球公開賽是網壇年度第2場大滿貫賽，謝淑薇今年在年初首場大滿貫賽表現亮眼，不但女單追平生涯最佳的16強，女雙也和彭帥聯手挺進4強，重新擦亮「台灣一姊」招牌。

可惜謝淑薇在法網沒能再接再厲，女單首輪意外不敵會外晉級的瑞典女將皮特森（Rebecca Peterson），轉戰女雙又碰上自家同胞詹皓晴與楊釗煊的「海峽組合」，全場歷經1小時又20分鐘，直落二吞敗出局。

謝淑薇與佩特科維奇的「台德聯軍」，今開局暖機太慢，從第3局起連續3度被對手破發，最多陷入2比5落後，首盤先以4比6草草讓出。

次盤謝淑薇與搭檔的狀況依舊沒有起色，戰況宛如首盤翻版，兩人再以1比5陷入大幅落後，生死關頭謝淑薇和佩特科維奇連追3局，將局數追至4比5，無奈第10局就算逼出對手破發點，卻沒能掌握機會，最終再以4比6不敵詹皓晴與楊釗煊，首輪打包。

詹皓晴和楊釗煊法網女雙開出紅盤後，老姐詹詠然與美國女將瑪蒂克-桑茲（Bethanie Mattek-Sands）也同步奏捷，高居大會第4種子的兩人首輪輕鬆以6比4、6比1，直落二撂倒哈莎諾（Virginie Razzano）與蘇薇恩（Jade Suvrijn）的法國組合，姊妹攜手闖進法網32強。（編輯：劉政權）1070530

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