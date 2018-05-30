張志豪滿貫砲 中信兄弟轟倒統一獅

（中央社記者黃巧雯台北30日綜合報導）中職中信兄弟今天對戰統一獅，前6局3比4落後，第7局靠著吳東融陽春砲追平比數，張志豪再敲出滿貫砲，終場就以8比6逆轉勝。洪宸宇中繼1局，收下本季首勝。



中信兄弟此役派出蔡齊哲先發，迎戰統一獅洋投瑞安。中信回歸正常調度，取消假性先發戰術，蔡齊哲投5局失4分（1分自責分），被敲出9支安打，投出3次保送、4次三振。



瑞安前2局讓中信兄弟打者6上6下，4局上2出局後出現亂流，讓中信靠著2次保送、1支安打，攻占滿壘，周思齊擊出三壘滾地球，三壘手郭阜林發生失誤，讓中信跑回2分。



中信兄弟比賽後段全壘打連發，詹子賢6局上掃出陽春砲將比數追成3比4，吳東融7局上揮出陽春全壘打，本季首轟出爐，一棒追平比數。統一獅隊換上陽建福救火，被張志豪轟出滿貫砲，連續2場挨滿貫砲，為中職第3人。



儘管獅隊9局下追回2分，但中信終場仍以8比6獲勝，終止3連敗。



中信兄弟洪宸宇第6局登板中繼，投1局無失分，拿下勝投，本季首勝開張；瑞安投6.1局失6分（4分自責分），吞下本季首敗。。



張志豪單場4打數2安打，包括1發滿貫砲，包辦4打點獲選單場MVP。但他坦言，有點疲勞，還在找更快恢復節奏的方法。



統一獅輸球後，苦吞2連敗，與排名首位的Lamigo桃猿隊勝差擴大為2場。（編輯：黃瑞弘）1070530