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林書豪返台會球迷 看好勇士隊奪冠

發稿時間：2018/05/31 08:14

最新更新：2018/05/31 08:14

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（中央社記者吳睿騏桃園機場31日電）NBA台裔球星林書豪今天清晨返台，吸引了數百位球迷到場接機，他表示，由於傷勢需要復健，因此這次的停留時間較短。對於即將開打的美國職籃總冠軍賽，他則是看好勇士隊。

美國職籃（NBA）布魯克林籃網隊台裔球星林書豪今天清晨返抵國門，預計在6月2日前往花蓮，主持「國泰夢想豪小子林書豪籃球訓練營」，並舉行「NEVER DONE永不止息2018林書豪分享會」，及參加「2018國泰夢想豪小子林書豪籃球座談會」。

林書豪下機後受訪表示，目前傷勢復原狀況良好，預計在明年球季就可復出。至於在台灣時間6月1日上午9時開打的美國職籃（NBA）總冠軍賽，他個人則是看好金州勇士勝出，並預期在5場內就會有結果。

當林書豪一踏進入境大廳，數百位的球迷早就等候多時，閃光燈與尖叫聲此起彼落。林書豪表示，沒有預期球迷們帶了許多東西來，讓他覺得非常感謝，雖然簽名時較累，但是想到球迷們花了很多時間準備，讓他是既感動又感謝。

林書豪指出，球迷們真的很用心，除了現在籃網的球衣，還有許多以前的雜誌、報導等，可見球迷已經保存很久，也很支持自己，有的球迷甚至帶來8件球衣，或是他喜愛的公仔送他，他除了一一簽名之外，也大方的握手、合影，滿足球迷所有需求。

對於今年比較早回來台灣，林書豪表示，主要是因為傷勢需要復健，所以無法像以往停留3、4週的時間，會變成較多短行程的停留，目前預計還會安排2、3次的亞洲行程，與各地的球迷們相見。

其實現場許多球迷都是徹夜守候，部分遠從高雄、台南來的球迷，更是昨天一下班就趕到桃園機場，他們興奮的表示，與林書豪一年一次的約會絕對不能錯過，就算是請人代班都值得。（編輯：方沛清）1070531

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