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體育署升格公聽會 運動產業發展成焦點

發稿時間：2018/05/31 13:21

最新更新：2018/05/31 13:21

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（中央社記者李晉緯台北31日電）體育署升格體育部公聽會今天在立法院進行，各界專家對體育署升格為體育部抱持支持態度，但也表達希望跳脫「奪牌思維」，讓整個運動產業同步發展的想法。

立法院第9屆第5會期司法暨法治委員會「體育署升格體育部」公聽會今天召開，由立法委員吳志揚擔任主席，邀集體育界、產業界、學術界和法律界人士參與。

吳志揚表示，台灣在外交處境困難之際，體育界包括2017年台北世界大學運動會等，能突破困境立下功勞，體育署升格體育部有其必要，但「光變組織，思維不變沒有用」，所以希望透過公聽會瞭解各方意見，找到適合台灣運動產業發產的方式。

輔仁大學財經法律學系教授李志峰認為，體育署層級不夠，人力、資源都不足以管理72個特定體育團體（協會），升格後能有更充裕人力、資源來運作；國立政治大學法律學系教授林佳和則指出，體育署的權力不足以應付複雜的體育事務，升格成體育部將可有更大揮灑空間。

對於體育署是否該升格體育部，國立體育大學副校長黃啟煌表示，支持體育署升格體育部，因他認為運動可以讓台灣走出去，運動更是讓台灣在國際間「走得出去、請得進來」的關鍵。

但黃啟煌也說：「運動不該只是談奪牌而已，只看奪牌不一定要升體育部」，他指出，包括產業發展、休閒觀光旅遊、賽會活動整合等該如何進行，是當前需要關注的，若體育署升格體育部，業務範圍就不該停在「能有幾面金牌」上，而是透過異業發展帶動整個產業。

台灣運動產業協會顧問焦佳弘表示，體育署升格體育部，若仍將發展重心放在競技體育、學校體育，停留在「以奪牌為主」的思維，那升格就沒有意義，倒不如將目前體育署內部主掌運動產業業務的單位直接擴充；體育改革聯會共同發起人張祐銓也期盼體育署能破除「奪牌思維」，投注更多心力在包括情蒐、運科等事務上，升格體育部才有意義。

針對體育署是否升格成體育部，行政院人事行政總處副人事長蘇俊榮說：「應該先定義好要解決什麼問題」，他舉例，就像房子空間不敷使用時，要先討論原因是人口增加還是功能無法滿足現時所需，「不然房子換大還是不能解決問題」。

蘇俊榮表示，目前體育事務有行政院層級的體發會負責跨部會協調、體育署負責政策制訂與執行、「獎牌製造推手」國訓中心負責競技運動，現在面對包括運動產業、運動心理、電競等新領域事務，牽涉的單位包括經濟部、財政部、科技部、衛福部，「非體育署能獨立解決，也非升格體育部能夠克服」，或許在現有組織架構下，進行任務微調是當務之急。（編輯：張芷瑄）1070531

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