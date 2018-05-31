柯瑞不在乎總冠軍賽MVP 目標就是奪冠

（中央社記者龍柏安台北31日綜合報導）勇士連續4年打進總冠軍賽，重頭戲之一就是明星控衛柯瑞能否摘下生涯首座總冠軍賽MVP，對此他坦言，若本季勇士奪冠，他沒拿到MVP，還是會像過往一樣帶著笑容。



美國職籃（NBA）衛冕軍金州勇士，台灣時間明天上午9時將和東區霸主騎士進行總冠軍賽第一戰，也是勇士、騎士連續4年會師總冠軍賽，兩隊過去3度交手，勇士分別在2015與2017兩度奪冠，其中明星控衛柯瑞（Stephen Curry）囊括2次例行賽MVP，卻從未拿下總冠軍賽MVP。



對於總冠軍賽MVP的話題，柯瑞坦言，他認為這個問題可能會伴隨他一生，不過，就算拿到這個獎，並不會讓他的職業生涯更棒。



勇士全能大前鋒格林（Draymond Green）則透露，他不認為柯瑞腦中會有爭取總冠軍賽MVP的念頭，「我們努力在追尋另一次總冠軍，如果他能得到那個獎，那非常好，但那不是他或這支球隊裡的任何一個人所渴望的東西。」



聯盟裡絕大部分的頂級球星，在率隊奪冠同時，多半會也會摘下總冠軍賽MVP，替自己的成就再添一筆。但柯瑞顯然並不在乎，「那一點關係都沒有，闖進總冠軍賽的這個舞台，就是我的動力，我希望可以拿到更多總冠軍，我從來就不在乎個人獎項，甚至例行賽的MVP也不曾是我的目標。」（編輯：黃瑞弘）1070531