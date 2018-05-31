/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票颱風呂秀蓮陳克華
>rss

柯瑞不在乎總冠軍賽MVP 目標就是奪冠

發稿時間：2018/05/31 14:34

最新更新：2018/05/31 14:34

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者龍柏安台北31日綜合報導）勇士連續4年打進總冠軍賽，重頭戲之一就是明星控衛柯瑞能否摘下生涯首座總冠軍賽MVP，對此他坦言，若本季勇士奪冠，他沒拿到MVP，還是會像過往一樣帶著笑容。

美國職籃（NBA）衛冕軍金州勇士，台灣時間明天上午9時將和東區霸主騎士進行總冠軍賽第一戰，也是勇士、騎士連續4年會師總冠軍賽，兩隊過去3度交手，勇士分別在2015與2017兩度奪冠，其中明星控衛柯瑞（Stephen Curry）囊括2次例行賽MVP，卻從未拿下總冠軍賽MVP。

對於總冠軍賽MVP的話題，柯瑞坦言，他認為這個問題可能會伴隨他一生，不過，就算拿到這個獎，並不會讓他的職業生涯更棒。

勇士全能大前鋒格林（Draymond Green）則透露，他不認為柯瑞腦中會有爭取總冠軍賽MVP的念頭，「我們努力在追尋另一次總冠軍，如果他能得到那個獎，那非常好，但那不是他或這支球隊裡的任何一個人所渴望的東西。」

聯盟裡絕大部分的頂級球星，在率隊奪冠同時，多半會也會摘下總冠軍賽MVP，替自己的成就再添一筆。但柯瑞顯然並不在乎，「那一點關係都沒有，闖進總冠軍賽的這個舞台，就是我的動力，我希望可以拿到更多總冠軍，我從來就不在乎個人獎項，甚至例行賽的MVP也不曾是我的目標。」（編輯：黃瑞弘）1070531

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP