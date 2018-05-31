/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票颱風呂秀蓮陳克華
>rss

NBA勇騎大戰被嫌老梗 詹皇：先贏我們再說

發稿時間：2018/05/31 15:39

最新更新：2018/05/31 16:05

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社加州奧克蘭30日綜合外電報導）美國職籃NBA總冠軍賽明天開打，克里夫蘭騎士與金州勇士連4年爭冠；對於球迷是否看膩「勇騎大戰」，「小皇帝」詹姆斯說，「想看不同對戰，就先打敗我們」。

法新社報導，環顧美國各大職業運動，這是史上第一次出現總冠軍賽連4年對戰組合都一樣。勇士在2015、2017年封王，騎士則在2016年摘冠。勇士將爭取4年內的第3冠，以鞏固王朝地位，騎士則力拚2比2跟勇士扯平。

今天兩隊球星先禮後兵，大戰之前互表尊重。

有人說「勇騎」對戰組合了無新意，詹姆斯（LeBron James）對這話題沒什麼耐性。

詹姆斯說：「過去4年，各隊都有機會打敗騎士，過去4年，各隊都有機會打敗勇士。如果你想看其他球隊打冠軍賽，你必須先打敗這兩隊。」

總冠軍戰組合差一點就有變。今年東西區冠軍賽，騎士和勇士同時都打到第7戰，才分別擊退波士頓塞爾蒂克及休士頓火箭晉級最終決戰，這是NBA39年來第一次。

勇士後衛湯普森（Klay Thompson）說：「我想NBA其他球隊必須變得更好。我們很樂意成為歷史的一部分，這真是酷。」

湯普森說：「我們身為職業球員互相尊重，但很明顯的，有些人不喜歡看到我們連4年爭冠，不是他們打敗我們，就是我們贏了他們。」

就像洛杉磯湖人與塞爾蒂克主宰1980年代，勇士與騎士已經打造出一種強烈的世仇氣氛。湯普森認為這是好事。

湯普森說：「有一些針鋒相對的氣氛在球迷之間、球隊之間自然而然營造起來，在球場上帶來樂趣十足與活力四射的夜晚。這是很棒的良性競爭。」

勇士前鋒杜蘭特（Kevin Durant）說：「這可能沒有那麼懸疑，不像很多人想的那樣富有戲劇效果，但那是你看電影與聽音樂才有的東西。如果你喜歡籃球，我不覺得你應該抱怨，因為兩隊陣中都有很棒的球員。」

但有人會跳出來反對，說騎士是靠詹姆斯一個人打天下。

喜劇節目「週六夜現場」（Saturday Night Live）在網路上分享一段影片叫做「其他的騎士隊員」，影片裡面掃地機器人當控球後衛，一隻狗打中鋒，而隊友負責幫詹姆斯捏背、跟他擊掌。這些隊友提供籃球以外的一切，「只要他需要的不是籃球」，他們都能給。（譯者：林宏翰/核稿：徐崇哲）1070531

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP