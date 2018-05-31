NBA勇騎大戰被嫌老梗 詹皇：先贏我們再說

（中央社加州奧克蘭30日綜合外電報導）美國職籃NBA總冠軍賽明天開打，克里夫蘭騎士與金州勇士連4年爭冠；對於球迷是否看膩「勇騎大戰」，「小皇帝」詹姆斯說，「想看不同對戰，就先打敗我們」。



法新社報導，環顧美國各大職業運動，這是史上第一次出現總冠軍賽連4年對戰組合都一樣。勇士在2015、2017年封王，騎士則在2016年摘冠。勇士將爭取4年內的第3冠，以鞏固王朝地位，騎士則力拚2比2跟勇士扯平。



今天兩隊球星先禮後兵，大戰之前互表尊重。



有人說「勇騎」對戰組合了無新意，詹姆斯（LeBron James）對這話題沒什麼耐性。



詹姆斯說：「過去4年，各隊都有機會打敗騎士，過去4年，各隊都有機會打敗勇士。如果你想看其他球隊打冠軍賽，你必須先打敗這兩隊。」



總冠軍戰組合差一點就有變。今年東西區冠軍賽，騎士和勇士同時都打到第7戰，才分別擊退波士頓塞爾蒂克及休士頓火箭晉級最終決戰，這是NBA39年來第一次。



勇士後衛湯普森（Klay Thompson）說：「我想NBA其他球隊必須變得更好。我們很樂意成為歷史的一部分，這真是酷。」



湯普森說：「我們身為職業球員互相尊重，但很明顯的，有些人不喜歡看到我們連4年爭冠，不是他們打敗我們，就是我們贏了他們。」



就像洛杉磯湖人與塞爾蒂克主宰1980年代，勇士與騎士已經打造出一種強烈的世仇氣氛。湯普森認為這是好事。



湯普森說：「有一些針鋒相對的氣氛在球迷之間、球隊之間自然而然營造起來，在球場上帶來樂趣十足與活力四射的夜晚。這是很棒的良性競爭。」



勇士前鋒杜蘭特（Kevin Durant）說：「這可能沒有那麼懸疑，不像很多人想的那樣富有戲劇效果，但那是你看電影與聽音樂才有的東西。如果你喜歡籃球，我不覺得你應該抱怨，因為兩隊陣中都有很棒的球員。」



但有人會跳出來反對，說騎士是靠詹姆斯一個人打天下。



喜劇節目「週六夜現場」（Saturday Night Live）在網路上分享一段影片叫做「其他的騎士隊員」，影片裡面掃地機器人當控球後衛，一隻狗打中鋒，而隊友負責幫詹姆斯捏背、跟他擊掌。這些隊友提供籃球以外的一切，「只要他需要的不是籃球」，他們都能給。（譯者：林宏翰/核稿：徐崇哲）1070531