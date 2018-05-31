因傷錯失球季 林書豪：至今仍感痛苦

美國職籃（NBA）布魯克林籃網隊台裔球星林書豪31日清晨返台，下午並在台北出席返台記者會，問候台灣球迷朋友。中央社記者吳翊寧攝 107年5月31日

（中央社記者李晉緯台北31日電）NBA籃網隊台裔球星林書豪在開幕戰就受傷整季報銷，他坦言至今仍感到痛苦，但靠信仰支持度過低潮，目前正努力復健調整，希望有更好的表現，也避免再受傷。



美國職籃（NBA）布魯克林籃網隊球星林書豪今天上午返台，下午召開記者會為這次的台灣行揭開序幕。



去年10月，林書豪在籃網本季的開幕戰中受傷，他倒地後就知道大事不妙，絕望地喊著：「我完了」，因右膝傷勢嚴重，在接受手術後整季報銷。



記者會中，當被提及此事，林書豪說：「這正是我這次很想分享的」。



林書豪提到，受傷當下他非常難過，「到現在情感上仍感到痛苦」，但他30歲了，知道該如何從磨難中生存下來，加上堅定的信仰，讓他能一路走來、持續勇敢向前。



談到這幾季的傷痛問題，林書豪表示，自己的運氣確實不佳，但動作上也有可以再進步的地方，像他觀察詹姆斯（LeBron James）能始終保持身體健康，場上的動作就很關鍵；「詹姆斯扣籃後，不像其他人會重重落地或單腳著地，而是輕巧地快步向前、讓身體重量迅速分散。」



林書豪提到，他除了合作多年的訓練師、籃網的教練外，近期也在溫哥華接受調教，修正動作。



「我現在80%的精力都用在修正動作，每天花很多時間看自己的影片，包括腳踝、膝蓋等部位的運用，到整個投籃動作都是。」林書豪說，他希望讓身體的運用更有效率，在場上表現更好。（編輯：黃瑞弘）1070531





美國職籃（NBA）布魯克林籃網隊台裔球星林書豪（右3）31日清晨返台，看見小球迷精心打扮成自己的模樣來接機，林書豪開心地抱起小球迷合影。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 107年5月31日

美國職籃（NBA）布魯克林籃網隊台裔球星林書豪31日下午在台北出席返台記者會，現場體驗夜市射箭小遊戲。中央社記者吳翊寧攝 107年5月31日