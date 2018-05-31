世界盃德國拚衛冕紀錄 F組暗潮洶湧有看頭

（中央社巴黎30日綜合外電報導）上屆世界盃足球賽冠軍德國隊似乎籤運相對好，與墨西哥、瑞典和南韓分在F組，德國力拚成為繼巴西1962年連霸之後，首支成功衛冕世界盃的球隊。



法新社報導，德國隊總教練勒夫（Joachim Loew）最近續約到2022年，麾下陣容如此堅強，連格策（Mario Goetze）都沒入選。德國2014年世界盃冠軍戰擊敗阿根廷，當時就是格策攻入致勝球。



門將諾伊爾（Manuel Neuer）狀況如何一直是最大顧慮，但有效力巴塞隆納的特斯泰根（Marc-Andre ter Stegen）能替補，或許這位拜仁慕尼黑門將真的不能上場也不成問題。



德國去年以年輕的陣容在俄羅斯的聯合會盃（Confederations Cup）奪冠，展現雄厚的板凳深度，當時在4強賽以4比1擊垮墨西哥。



墨西哥輕鬆進軍俄羅斯世界盃會內賽，但這支「三色軍團」過去6屆世界盃都是在16強止步，這次來勢洶洶，或許雄心十足。



德國在F組一枝獨秀，墨西哥、瑞典和南韓爭奪F組第2名出線，應是精彩可期。



瑞典在附加賽戲劇性淘汰義大利後重返世界盃會內賽，他們也曾在會外賽擊敗法國，實力不容小覷。



與此同時，南韓除了2002年與日本共同主辦世界盃曾踢進4強外，其他世界盃會內賽戰績乏善可陳，不過仍有望以黑馬之姿殺出重圍。南韓6月18日與瑞典的首戰將至關重要，德國則是早一天對戰墨西哥。



無論F組第2名落誰家，都可能在16強對上巴西。（譯者：盧映孜/核稿：張佑之）1070531