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遭批體改替特定人士護航 林德福澄清

發稿時間：2018/05/31 17:17

最新更新：2018/05/31 17:17

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（中央社記者龍柏安台北31日電）時代力量立委林昶佐今天批評體育署，認為體改成效不彰，且在協會改選替特定人士護航、採雙重標準，對此體育署長林德福澄清說，「絕對沒有」。

體育署上午前往立法院針對雅加達亞運進行專案報告，時代力量立委針對體改議題質詢，林昶佐先以健美協會為例，指出協會3月3日進行改選，結果沒選出內定人選，那批人在現場大罵，隔沒幾天體育署就收到匿名檢舉，體育署在3月30日發函要求健美協會重選，結果協會內定的人選就順利當選。

此外林昶佐也質疑，健美協會改選爆發爭議後，體育署內部開會討論後直接做出決議，為何沒交由選舉監督小組來討論，排球協會29人代替2980人繳費，而且還逾期繳費，「這顯然也有問題，你卻說這2000多人可以。」

林德福表示，健美協會第1次改選讓理事中票數最高的7人，直接當選常務理事，但在協會章程與官網上都未公告，並不符合章程規定，因此他才發文要求健美協會必須依照規定，先選出常務理事後再推舉出理事長。

針對爭議不斷的排協，林德福首先強調，排協會員會費並未逾期繳納，他解釋，會費繳納截止日當天是週六，假日因銀行沒上班，週一一大早清查帳戶金額，會費就已全部進到專戶。

排協改選體育署數次介入，外界始終對於會員資格認定有疑慮，其中最大爭議之一，就是由29人繳納2980名會員會費。

不過林德福表示，經選務監督委員會做出決議，凡有親自簽署授權切結書的會員，證明的確是本人委任他人繳費，並無涉及冒名或違反本人意志，都具會員與投票資格，因此共剔除524名未簽署聲明書的會員，剩下2980人則保留會員資格。（編輯：張銘坤）1070531

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