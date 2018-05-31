辜仲諒：和中職會長吳志揚是好友 溝通沒問題

中華棒協第12屆第一次理、監事聯席會議31日在台北舉行，會後舉行記者會，棒協理事長辜仲諒（圖）向媒體說明。中央社記者張新偉攝 107年5月31日

（中央社記者黃巧雯台北31日電）中職聯盟與中華民國棒球協會長久存在歧異，新任棒協理事長辜仲諒今天說，不清楚兩者之間有什麼問題，但他與中職會長吳志揚是好朋友，溝通應該不是問題。



中華民國棒球協會19日改選，旗下擁有中信兄弟職棒隊的中國信託慈善基金會董事長辜仲諒當選第12屆理事長，棒協今天召開理監事會，辜仲諒隨後也舉行當選後首次記者會。



對於中職、棒協長期以來國際賽徵召、組訓等方面有不同意見，辜仲諒表示，不清楚之間溝通有什麼問題，但他與吳志揚是多年好友，「很多方面溝通應該不是問題」，會再與吳志揚商討。



辜仲諒透露，當選棒協理事長後，有和吳志揚通電話，約好改天一起吃飯，再當面向吳志揚請益。



備戰2020東京奧運，日、韓早已選出總教練，中華隊總教練至今仍難產，談到棒協未來規劃，辜仲諒坦言，還沒有想過這個事情，但此事很重要，到時候選出來的總教練要讓各界都認同。



除了總教練外，辜仲諒認為，更重要的是做好情蒐，他舉例打球就像打仗，要有情報、了解敵人是誰，並進行佈局，且導入科技，協助教練進行判斷。（編輯：黃瑞弘）1070531





中華民國棒球協會31日召開理監事會，新任理事長辜仲諒（中）隨後也舉行當選後首次記者會，他會中表示，不清楚中職聯盟與棒協間有什麼問題，但自己與中職會長吳志揚是好朋友，溝通應該不是問題。中央社記者張新偉攝 107年5月31日