詹姆斯少3冠 林書豪：喬丹較強

美國職籃（NBA）布魯克林籃網隊台裔球星林書豪31日清晨返台，下午在台北出席返台記者會，熱情向台灣球迷朋友打招呼。中央社記者吳翊寧攝 107年5月31日

（中央社記者李晉緯台北31日電）NBA布魯克林籃網隊台裔球星林書豪被問到究竟詹姆斯和喬丹誰比較強時，毫不考慮回答是冠軍戒較多的喬丹，但他也說：「若詹姆斯拿下本季冠軍，或許我會說他比喬丹強。」



美國職籃（NBA）克里夫蘭騎士隊的詹姆斯（LeBron James），28日在東區冠軍賽系列賽第7戰打滿48分鐘，即便賽後累攤在球場，但他交出35分、15籃板、9助攻的「準大三元」成績，率球隊擊敗波士頓塞爾蒂克闖進總冠軍賽，展現其一夫當關的超強戰力。



林書豪今天上午返台，下午召開記者會為這次的台灣行揭開序幕。當被問到「詹皇」詹姆斯和「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）到底誰比較強時，他表示，喬丹拿過6次NBA總冠軍，詹姆斯拿過3次，即便詹姆斯的表現很好，「但喬丹多了3次總冠軍，所以他比詹姆斯強。」



林書豪認為，詹姆斯的技術、數據都好，在隊友無特別表現的情況下，能一肩撐起贏球的重責大任，讓騎士一路進到總冠軍賽確實不容易，「如果詹姆斯這次拿總冠軍，或許可以超越喬丹成就。」



談到即將在明天開打的總冠軍賽，林書豪說，他看好勇士最遲打完5場比賽就能奪冠，且明天首戰勇士會贏超過13分，「雖然我希望比賽會很精彩，但我想應該不會太好看。」



至於總冠軍賽最有價值球員（MVP），林書豪預測應該會是杜蘭特（Kevin Durant），「雖然我和柯瑞（Stephen Curry）是好朋友，也希望他能得獎，但我想應該是杜蘭特」。（編輯：吳佳穎/黃瑞弘）1070531