/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票颱風呂秀蓮陳克華
>rss

詹姆斯少3冠 林書豪：喬丹較強

發稿時間：2018/05/31 19:07

最新更新：2018/05/31 19:18

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
美國職籃（NBA）布魯克林籃網隊台裔球星林書豪31日清晨返台，下午在台北出席返台記者會，熱情向台灣球迷朋友打招呼。中央社記者吳翊寧攝　107年5月31日美國職籃（NBA）布魯克林籃網隊台裔球星林書豪31日清晨返台，下午在台北出席返台記者會，熱情向台灣球迷朋友打招呼。中央社記者吳翊寧攝　107年5月31日

（中央社記者李晉緯台北31日電）NBA布魯克林籃網隊台裔球星林書豪被問到究竟詹姆斯和喬丹誰比較強時，毫不考慮回答是冠軍戒較多的喬丹，但他也說：「若詹姆斯拿下本季冠軍，或許我會說他比喬丹強。」

美國職籃（NBA）克里夫蘭騎士隊的詹姆斯（LeBron James），28日在東區冠軍賽系列賽第7戰打滿48分鐘，即便賽後累攤在球場，但他交出35分、15籃板、9助攻的「準大三元」成績，率球隊擊敗波士頓塞爾蒂克闖進總冠軍賽，展現其一夫當關的超強戰力。

林書豪今天上午返台，下午召開記者會為這次的台灣行揭開序幕。當被問到「詹皇」詹姆斯和「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）到底誰比較強時，他表示，喬丹拿過6次NBA總冠軍，詹姆斯拿過3次，即便詹姆斯的表現很好，「但喬丹多了3次總冠軍，所以他比詹姆斯強。」

林書豪認為，詹姆斯的技術、數據都好，在隊友無特別表現的情況下，能一肩撐起贏球的重責大任，讓騎士一路進到總冠軍賽確實不容易，「如果詹姆斯這次拿總冠軍，或許可以超越喬丹成就。」

談到即將在明天開打的總冠軍賽，林書豪說，他看好勇士最遲打完5場比賽就能奪冠，且明天首戰勇士會贏超過13分，「雖然我希望比賽會很精彩，但我想應該不會太好看。」

至於總冠軍賽最有價值球員（MVP），林書豪預測應該會是杜蘭特（Kevin Durant），「雖然我和柯瑞（Stephen Curry）是好朋友，也希望他能得獎，但我想應該是杜蘭特」。（編輯：吳佳穎/黃瑞弘）1070531

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
孫越感恩會 眾星追憶

孫越感恩會 眾星追憶

520農運30週年

520農運30週年

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
孫越感恩會 眾星追憶
孫越感恩會 眾星追憶
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP