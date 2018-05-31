SBL醞釀雙洋將新變革 最快2週後有答案

（中央社記者龍柏安台北31日電）中華籃協今天召開SBL委員會，會中討論5大主軸，包括雙洋將、球隊雙主場週、例行賽場次增加、轉播權利金及選秀會日期，最後僅敲定選秀會將於7月9日舉行。



將邁入第16季的超級籃球聯賽（SBL）醞釀新變革，其中最受矚目的就是雙洋將，籃協秘書長李一中表示，各隊針對這個變革多半表態支持，僅有一隊反對，認為增加洋將名額恐會壓縮本土球員發展空間，但也有球隊認為，若能增添多一個洋將名額，不但能增添球員對抗性，也將考驗教練調度功力。



李一中表示，今天討論的議題都多半能獲得多數球團支持，僅有部分細節還需取得共識，他舉例：「如果每隊都有2個洋將要怎麼打，是學中國CBA的6節次、還是不同的循環階段採用不同洋將，所以我們希望各隊回去後互相討論，2個禮拜後再次召開會議，希望到時候能有答案。」



近年體育運動發展委員會極力推動台灣運動職業化，SBL也被點名，預計16季打完就要推動全面職業化，由於今年球季打完，緯來體育台轉播合約已到期，李一中苦笑說：「轉播公司通常不太願意只播一季，所以這個也是我們要設法解決的難題。」



SBL每季各隊都需打滿5個循環、30場比賽，新球季則打算再增加1個循環，場次增至36場，李一中透露，例行賽場次增加球隊沒什麼意見，只有1隊不太喜歡目前季後賽7取6的賽制，希望能恢復至原本的7取4舊制。



本季各隊都有1週主場週活動，未來則希望各隊主辦2週，李一中坦言，這部分球隊內部還需討論，因此會議中無法做出決議。（編輯：張銘坤）1070531