備戰東京奧運 棒協：亞運後決定總教練

（中央社記者黃巧雯台北31日電）備戰2020東京奧運，中華民國棒球協會秘書長林宗成今天表示，預計亞運結束後決定總教練人選，並透露未來爭取世界12強賽、亞錦賽與洲際資格賽主辦權，不會手軟。



棒協改選後，7月1日將正式交接，林宗成指出，未來將請理事長辜仲諒請體育署召開體育署、棒協與中職3方會議，包括決定2020東京奧運總教練人選，希望在亞運結束後產生。



為了爭取國際積分排名，面對國際強敵環伺，林宗成認為，球員若不多與美、日強隊比賽，不容易成長，未來棒協國外移地訓練計畫將只增不減。



林宗成舉例，亞運國家培訓隊原先規劃到美國、荷蘭與捷克比賽或移地訓練，但總教練許順益認為亞運前還有1個月時間，因此臨時再追加赴日，與日本社會人球隊比賽。



另一方面，目前已確定世界12強賽其中1組預賽將在台灣舉辦，林宗成透露，亞錦賽也已經在作業中，應該會如期在台灣舉辦，同時也不會放棄爭取主辦洲際資格賽機會，他強調爭取國際賽主辦權不會手軟。



另外，台北市體育局日前曾邀集委員開會，徵詢天母棒球場改為人工草皮的看法，林宗成透露，投票結果6票贊成改成人工草皮，1票棄權。



林宗成表示，目前人工草皮已很接近天然草皮，且使用率高1倍、維護費減少許多，儘管要花點錢，但除了職棒以外，其他業餘球隊也能使用。（編輯：李錫璋）1070531