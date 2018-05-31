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林智勝重回一軍吞2K 中信不敵統一

發稿時間：2018/05/31 22:35

最新更新：2018/05/31 22:35

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（中央社記者黃巧雯台北31日綜合報導）中職中信兄弟林智勝今天對戰統一獅，重回一軍，無安打、還吞2K，彭政閔此役敲出生涯第1900安，為中職第2人，但因中信牛棚不穩加上失誤，終場仍以3比9輸球。

中信兄弟今天作客台南球場出戰統一獅隊，此戰2大焦點包括連續14年入選明星賽、11次先發的林智勝，相隔289天重回一軍，擔任第7棒、守一壘，未來再獲得明星白隊總教練黃甘霖推薦，就有機會參加明星賽。

林智勝今天2局上首次打擊，遭到統一獅先發投手江辰晏觸身球擊中，4局上上場則擊成滾地球，靠著野手選擇上壘，第6、8局打擊都被三振；此役3打數無表現，吞下2K。

另一大觀戰焦點為中信兄弟球星彭政閔賽前生涯累積1898支安打，4局上擊出安打後，8局上從獅隊投手鄭鈞仁手中，敲出生涯第1900安，為中職第2人，目前僅次於張泰山的2134安。

不過，儘管林智勝今天歸隊，但中信兄弟打線攻勢未能串連，僅在3局上靠著獅隊守備失誤，攻下1分以及周思齊8局上轟出兩分全壘打。

中信兄弟投手楊志龍先發投5局失2分，失分集中在首局，被蘇智傑掃出兩分砲，中信第6局起啟動牛棚車輪戰，因第6、7局守備接連發生失誤，合計再丟7分，終場就以3比9落敗。

蘇智傑5月打擊曾陷入小低潮，談到今天首局就開轟，為本季第9轟，蘇智傑表示，沒有想太多，好球來就全力攻擊。

對於手感逐漸回溫，蘇智傑坦言，之前自己都想太多，後來與打擊教練和學長討論後，「希望可以把每個東西都想得簡單一點，才有之後這麼好的成績」。（編輯：李錫璋）1070531

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