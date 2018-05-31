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亞運電競國手出爐 英雄聯盟代表6/5前公布

發稿時間：2018/05/31 22:38

最新更新：2018/05/31 22:38

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（中央社記者李晉緯台北31日電）亞運首度納入電競，日前公布比賽項目後，中華隊國手名單也在今天出爐，僅「英雄聯盟」為籌組最強戰隊仍在協調人選，最慢6月5日前公布外，其他比賽項目國手都已選出。

8月18日將在印尼的雅加達、巨港進行的亞洲運動會，這次將電子競技列為示範項目，比賽項目包括個人的「爐石戰記」、「星海爭霸II：虛空之遺」、「部落衝突：皇室戰爭」，團體的「傳說對決」、「英雄聯盟」、「世界足球競賽」6項。

在比賽項目確定後，除「世界足球競賽」因為國內沒有符合亞運水準成績的選手所以不報名參加外，電競協會訂出其他5個比賽項目的國手遴選辦法，並在今天公布國手名單。

根據這份名單，個人項目選手羅晟原（ahq Roger）是「爐石戰記」國手、黃昱翔（Nice）是「星海爭霸II：虛空之遺」國手、蔡承堯（ahq YaoYao）是「部落衝突：皇室戰爭」國手。

團體項目選手「傳說對決」由總教練邱柏諺（S.T PoChu）領軍，率領「凱薩路」鄭銘仁（S.T Lover）、「中路」黃建維（MS Wei）、「打野」鄭宇翔（MS Soar）、「魔龍輸出」林俊廷（S.T Ting）、「魔龍輔助」顏浩哲（ahq Fanta），和第六人（替補）陳柏成（MAD OM）、教練（替補）蔡正邦（ahq RN）。

至於「英雄聯盟」部分，為選出最強戰隊，且為確保國際賽事強度與選手配合情形，目前教練與各職業戰隊仍積極溝通選手名單，最晚將在6月5日前公布。（編輯：張銘坤）1070531

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