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東京奧運馬拉松路線揭曉 號稱空前棒

發稿時間：2018/05/31 22:58

最新更新：2018/05/31 22:58

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（中央社記者楊明珠東京31日專電）2020年東京奧運籌備委員會今天公布奧運馬拉松路線，起點與終點都設在奧運主場館新國立競技場，途經許多知名景點，籌委會主管聲稱將是奧運史上最棒的路線。

東京奧運馬拉松路線，選手將從新國立競技場出發，往東北方向跑，在東京巨蛋附近的水道橋十字路口處右轉，通過神保町、日本橋，朝著淺草的雷門方向跑，行經銀座，再跑到東京鐵塔下方增上寺附近做第一次的折返。

之後，回到神保町十字路口前往皇居外苑。選手左手方可看到有東京車站，在二重橋附近做第二次的折返。終點是新國立競技場。全長42.195公里。

因路經之處，有許多充滿魅力的東京景點，因此東京奧運籌備委員會體育局長室伏廣治今天在記者會上表示，這將是有史以來最棒的奧運比賽路線。

剛開始跑的路線是緩緩的下坡路，同樣路線回程是上坡，整體而言，路面算是平坦，高低差約34公尺。接近終點的37公里附近開始是上坡，是分勝負的關鍵路段。

東京奧運籌備委員會選手委員長、西元2000年雪梨奧運女子馬拉松金牌得主高橋尚子今天在記者會上表示，由於接近終點處有較大的坡道，不到最後，不知勝負，可能會有戲劇性的結果。

籌委會基於國際田徑聯盟希望東京奧運馬拉松的路線將象徵東京的場所納入，於是規劃出這樣的路線。

這路線與每年2月舉行的東京馬拉松的路線多所重疊，在運作、警備等方面有經驗可循。

東京奧運女子馬拉松賽預定8月2日登場、男子馬拉松賽8月9日舉行。

另外，組委會今天也公布了東京奧運競走的比賽路線，是繞行皇居外苑的內堀通的路線，以二重橋為起點，20公里競走是一圈一公里，共20圈。50公里是競走一圈2公里，共走25圈。（編輯：高照芬）1070531

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