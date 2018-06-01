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總冠軍賽前夕 騎士教頭透露季中因焦慮症缺陣

發稿時間：2018/06/01 09:32

最新更新：2018/06/01 09:32

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（中央社奧克蘭31日綜合外電報導）球季期間曾因健康因素而缺陣好幾場的克里夫蘭騎士總教練泰隆．魯（Tyronn Lue），今天在美國職籃NBA總冠軍戰賽前透露，他是因為焦慮症而接受治療。

總冠軍賽首戰開打前，41歲的泰隆．魯接受運動媒體ESPN訪問，透露球季中暫離球場的原因。他在3月17日對芝加哥公牛的比賽中，因「劇烈」胸痛，從下半場開始無法在場邊督軍，從此缺席了9場比賽。

泰隆．魯對ESPN說：「我很慶幸不是其他嚴重的問題，就只是焦慮，而我接受的治療很棒。不再感覺到胸痛了，一切都很不錯。」

「我覺得這是在我20年的職業生涯裡，第一次有機會把注意力放在自己身上。狀況不是像人們想的那麼糟糕。過去幾年我確實有胸痛情況，我只是試著想辦法解決，而不知道是出了什麼問題。」

泰隆．魯說，改變生活形態與接受治療，有助於減輕壓力。

他說：「離開球場的2個禮拜，我終於有機會把注意力放在自己身上，改變了我的飲食習慣。我聘請了一名廚師。不再喝很多雪莉登波（Shirley Temple）調酒。戒掉甜食，重新照顧好我自己。現在我覺得很好。」

泰隆．魯表示，他收到來自NBA各方的支持，包括勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）。

他說：「當你身處這個位置，你在NBA，你有家庭、有朋友還有所有人要照顧，要讓每個人都覺得舒服時，你可能疏於關照你自己，忽視了為此付出的代價。」

「當你正經歷一個辛苦的球季、嚴酷的衝刺階段，要說出不幹了是很容易的事。我不想成為那樣的人。這很不容易。詹姆斯（LeBron James）打滿了82場比賽，我也想要能夠帶兵82場，盡我所能協助這支球隊。」

克里夫蘭騎士連續4季打進年度總冠軍賽，今天與柯爾領軍的金州勇士展開7戰4勝制的總冠軍賽，首戰在勇士主場舉行。（譯者：林宏翰/核稿：張曉雯）1070601

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