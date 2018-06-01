林子偉敲本季第3轟 張育成連3場安打

（中央社記者黃巧雯台北1日綜合報導）旅美紅襪隊3A野手林子偉今天在與金鶯隊3A比賽中，敲出本季第3發全壘打，連2場比賽開轟；印地安人隊3A野手張育成對戰藍鳥隊3A，5打數1安打，連3場敲安。



林子偉近況火熱，繼前一場敲出全壘打後，今天與金鶯隊交手擔任開路先鋒，首局獲保送上壘，3局上敲出陽春砲，本季第3轟，為球隊攻下第1分。



林子偉第5局擊成飛球出局，第7局在一、三壘有人情況下又揮出安打，送回1分，第9局上場則被三振；此役4打數2安打，包括1發全壘打，包辦2分打點，不但是連續2場開轟，且連續4場比賽單場2安，終場紅襪以4比3獲勝。



張育成在與藍鳥隊比賽中，第5局在球隊1比2落後情況下，揮出二壘安打攻下2分，將比數逆轉3比2，但終場印地安人隊仍以3比4落敗。



張育成5打數1安打，連續3場安打，貢獻1打點，吞下2次三振，打擊率降至2成73。



效力海盜隊2A捕手張進德今天與印地安人2A交手，先發蹲捕、打第7棒，此役前3次打擊無表現，9局下在3比3平手情況下上場打擊，面對一、二壘有人局面，揮出再見安打，海盜隊終場以4比3獲勝。



印地安人隊高階1A捕手朱立人今天出戰釀酒人高階1A，3打數無安打，苦吞2次三振，另獲得1次保送。（編輯：黃瑞弘）1070601