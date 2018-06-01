總冠軍賽飆新高51分 詹姆斯排名NBA第5

（中央社記者李晉緯台北1日電）NBA騎士隊今天於總冠軍賽首戰，歷經延長賽後不敵勇士隊，但詹姆斯個人獨得51分，創下他在總冠軍賽個人得分的生涯新高，這項成就在NBA排名上名列第5。



美國職籃（NBA）連續4年由克里夫蘭騎士隊和金州勇士隊爭奪總冠軍，今天總冠軍賽首戰，騎士在延長賽後以114比124敗給勇士，讓轟下51分的詹姆斯（LeBron James）做了白工。



詹姆斯今天含延長賽共上場47分32秒，包括三分球7投3中在內，32次出手命中19球，加上11罰10中，轟下全場最高的51分，這讓他創下個人生涯在總冠軍賽得分的新高，如此的成績在NBA史上也排名第5。



NBA史上在總冠軍賽最高的個人得分紀錄，是前洛杉磯湖人隊貝勒（Elgin Baylor）於1962年轟下的61分，次高的是1967年前舊金山勇士（金州勇士前身）貝瑞（Rick Barry）和1993年前芝加哥公牛隊喬丹（Michael Jordan）並列的55分，接著是前洛杉磯湖人隊威斯特（Jerry West）1969年拿下的53分，詹姆斯今天攻下51分的成績排在第5人。



一手將騎士拉進總冠軍賽的詹姆斯，近期不斷被拿來和當年一夫當關，開創公牛王朝的「籃球大帝」喬丹相比，這次詹姆斯在總冠軍賽轟下51分，讓他和喬丹同樣在歷史留名，兩人「史上最偉大球員」的競爭，將持續成為球迷津津樂道的話題。（編輯：方沛清）1070601