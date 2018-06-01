世界美麗海灣 澎湖帆船週系列賽打頭陣

（中央社澎湖縣1日電）世界最美麗海灣組職今年在澎湖舉行，澎湖6月起至少有5場次大型的海洋運動系列賽事，將由澎湖島帆船週系列賽打頭陣，規模最為盛大的大陸海峽盃帆船賽，也有可能移師澎湖海域來舉行。



中華民國帆船協會理事陳雙全今天在2018年澎湖島帆船系列賽記者會中表示，澎湖是推動海洋運動最好城市，今年配合世界最美麗海灣組織年會舉行，自今年6月起至11月間陸續推出大型帆船賽事，其中澎湖島帆船週系列賽15日起率先登場，還有台灣盃風浪板賽、風箏浪板賽、RS.1世界盃風浪板賽和亞洲盃風浪板等5場大型賽等，其中風箏浪板還列入日本東京奧運的比賽項目，最為引人注目。



另外，規模最為盛大的大陸海峽盃帆船賽，目前也積極的洽詢，今年起也可能移師澎湖海域舉行。



澎湖帆船協會理事長許國政表示，澎湖島帆船週系列賽15日起至18日在澎湖舉行，包括有來自香港、馬來西亞、日本與美國等國43艘帆船近500位選手參賽，規模是歷年來最盛大一次。



澎湖縣長陳光復表示，澎湖帆船協會推動帆船運動，由以往的10多艘帆船，今年增加到40多艘，是國內帆船系列賽事中最為盛大的一次；尤其今年澎湖將舉辦美麗海灣年會與國際鐵人三項等活動，有近50個國家與地區的友人來到世界最美麗海灣的澎湖感受一番。



2018年澎湖島帆船系列賽今天由陳光復、許國政、陳雙全，以及澎管處副處長洪志光、澎科大海洋運動系主任陳正國等人共同按鈕啟動，宣布帆船賽登場，相關賽事包括有虎井繞島賽、西瀛盃與澎湖灣繞標賽。(編輯:孫承武)1070601