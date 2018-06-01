勇士延長賽甩開騎士 詹姆斯獨得51分難回天

美國職籃NBA總冠軍賽首戰，騎士「小皇帝」詹姆斯獨得51分吞敗，成了落難英雄。（圖取自騎士隊Instagram網頁www.instagram.com/cavs）

（中央社加州奧克蘭31日綜合外電報導）美國職籃NBA總冠軍賽，金州勇士兩大球星柯瑞、杜蘭特分別貢獻29分及26分，以124比114擊敗克里夫蘭騎士。騎士「小皇帝」詹姆斯獨得51分吞敗，成了落難英雄。



詹姆斯（LeBron James）在這場比賽得分創下個人生涯季後賽單場新高，仍無法阻止金州勇士在7戰4勝制的總冠軍賽拿下首戰。系列賽第2戰於6月3日在勇士主場續戰。



詹姆斯全場32投19中，締造個人生涯第一場破50分的季後賽，也是第27場得40分以上季後賽，更是追平「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）創下的109場季後賽得30分以上紀錄。



勇士由柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）聯手攻下55分之外，後衛克雷‧湯普森（Klay Thompson）繳24分，前鋒葛林（Draymond Green）「準大三元」得13分、11籃板、9助攻，另有5抄截、2火鍋。



葛林在延長賽結束前倒數幾秒，向騎士崔斯頓‧湯普森（Tristan Thompson）做出嘲諷動作，造成雙方在場上一度推擠衝突，這樣的火爆氣氛看來會在這系列賽持續下去。



勇士與騎士連續4年在總冠軍賽交手，勇士於2015年及2017年奪冠，騎士2016年封王。



正規時間結束前23.5秒，柯瑞靠著一波三分打，幫助勇士取得107比106領先。騎士最後反擊，希爾（George Hill）站上罰球線原本有機會成為超前比數的英雄，但2罰只進1球，在終場前4.7秒以107比107追平比數。



這時騎士隊又錯過另一個贏球機會。史密斯（JR Smith）在希爾第2罰不進的情況下，抓到籃板球，但史密斯沒有出手投籃，反而把球帶向三分線，眼看時間走完，浪費了一次絕殺勇士的機會。



相較於正規賽雙方互相拉鋸，進入延長賽後，勇士掌握了比賽節奏。騎士在延長賽一開始時，前5次出手都落空，反觀勇士持續有分數進帳，杜蘭特2罰都進之後，打出一波9分攻勢，勝負就此底定。（譯者：林宏翰/核稿：徐崇哲）1070601