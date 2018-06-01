/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票颱風呂秀蓮陳克華
>rss

勇士延長賽甩開騎士 詹姆斯獨得51分難回天

發稿時間：2018/06/01 14:33

最新更新：2018/06/01 14:50

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
美國職籃NBA總冠軍賽首戰，騎士「小皇帝」詹姆斯獨得51分吞敗，成了落難英雄。（圖取自騎士隊Instagram網頁www.instagram.com/cavs）美國職籃NBA總冠軍賽首戰，騎士「小皇帝」詹姆斯獨得51分吞敗，成了落難英雄。（圖取自騎士隊Instagram網頁www.instagram.com/cavs）

（中央社加州奧克蘭31日綜合外電報導）美國職籃NBA總冠軍賽，金州勇士兩大球星柯瑞、杜蘭特分別貢獻29分及26分，以124比114擊敗克里夫蘭騎士。騎士「小皇帝」詹姆斯獨得51分吞敗，成了落難英雄。

詹姆斯（LeBron James）在這場比賽得分創下個人生涯季後賽單場新高，仍無法阻止金州勇士在7戰4勝制的總冠軍賽拿下首戰。系列賽第2戰於6月3日在勇士主場續戰。

詹姆斯全場32投19中，締造個人生涯第一場破50分的季後賽，也是第27場得40分以上季後賽，更是追平「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）創下的109場季後賽得30分以上紀錄。

勇士由柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）聯手攻下55分之外，後衛克雷‧湯普森（Klay Thompson）繳24分，前鋒葛林（Draymond Green）「準大三元」得13分、11籃板、9助攻，另有5抄截、2火鍋。

葛林在延長賽結束前倒數幾秒，向騎士崔斯頓‧湯普森（Tristan Thompson）做出嘲諷動作，造成雙方在場上一度推擠衝突，這樣的火爆氣氛看來會在這系列賽持續下去。

勇士與騎士連續4年在總冠軍賽交手，勇士於2015年及2017年奪冠，騎士2016年封王。

正規時間結束前23.5秒，柯瑞靠著一波三分打，幫助勇士取得107比106領先。騎士最後反擊，希爾（George Hill）站上罰球線原本有機會成為超前比數的英雄，但2罰只進1球，在終場前4.7秒以107比107追平比數。

這時騎士隊又錯過另一個贏球機會。史密斯（JR Smith）在希爾第2罰不進的情況下，抓到籃板球，但史密斯沒有出手投籃，反而把球帶向三分線，眼看時間走完，浪費了一次絕殺勇士的機會。

相較於正規賽雙方互相拉鋸，進入延長賽後，勇士掌握了比賽節奏。騎士在延長賽一開始時，前5次出手都落空，反觀勇士持續有分數進帳，杜蘭特2罰都進之後，打出一波9分攻勢，勝負就此底定。（譯者：林宏翰/核稿：徐崇哲）1070601

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
孫越感恩會 眾星追憶

孫越感恩會 眾星追憶

520農運30週年

520農運30週年

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
孫越感恩會 眾星追憶
孫越感恩會 眾星追憶
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP