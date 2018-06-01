林辰勳蹲捕不畏傷 玉山盃青棒4強戰敲3安

新北市隊高一捕手林辰勳（右），先前因為視網膜剝離休息約7個月，玉山盃青棒錦標賽為高中生涯第一個正式盃賽，扛球隊主戰捕手，關鍵4強戰埋伏第8棒，單場3安，表現亮眼。中央社記者謝靜雯攝 107年6月1日

（中央社記者謝靜雯台北1日電）新北市隊高一捕手林辰勳，先前因為視網膜剝離休息約7個月，玉山盃青棒錦標賽為高中生涯第一個正式盃賽，扛球隊主戰捕手，關鍵4強戰埋伏第8棒，單場3安、率隊晉級冠軍戰。



林辰勳國中時期就是打擊、守備實力出色的球員，曾在小馬青少棒賽總計敲出12轟，新北市隊總教練周宗志表示，林辰勳雖然是高一球員，但是他經驗豐富，也有好的打擊能力，本來就設定他會是球隊中心棒次戰力，但因為先前受傷，所以此次比賽讓他埋伏後段棒次。





新北市隊總教練周宗志稱讚捕手林辰勳（圖）的表現，在場上蹲捕給投手很大的安定感，阻殺、擋球和引導投手都做得不錯，1日對上台中隊埋伏後段棒次，打擊也有好表現、幫助球隊拿勝。中央社記者謝靜雯攝 107年6月1日

林辰勳少棒時期練球時曾直接被球打中眼睛，造成視網膜剝離、接受手術治療，去年立德盃比賽又被擦棒球擊中，再度接受手術，目前眼睛聚焦還是會比較慢，但持續恢復中。



去年動刀後林辰勳前後休息了7個月，直到今年3月才開始恢復練球，林辰勳坦言兩次受傷後，一開始回到場上還是會害怕，也想過轉練其他守備位置，「但還是喜歡蹲捕，抓阻殺、擋球，如果能夠做好，會有很大的成就感」。



林辰勳今天賽前玉山盃總計3場出賽僅敲出一支安打，打擊率1成43，他表示之前打擊狀況調整的不好，有持續去問教練，請教練幫忙微調，今天比賽有不錯的發揮。



周宗志稱讚林辰勳的表現，在場上蹲捕給投手很大的安定感，阻殺、擋球和引導投手都做得不錯，今天埋伏後段棒次，打擊也有好表現、幫助球隊拿勝。（編輯：李亨山）1070601