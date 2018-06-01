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李承風請命投4強 玉山盃青棒新北晉級冠軍戰

發稿時間：2018/06/01 15:38

最新更新：2018/06/01 16:02

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zoom in 107年玉山盃青棒錦標賽4強，新北市與台中市隊交手，新北市隊長李承風（圖）主動請命扛先發，5局好投完成教練團交代任務，加上後段棒次打線串連，以6比1拿勝，闖進冠軍戰。中央社記者謝靜雯攝 107年6月1日107年玉山盃青棒錦標賽4強，新北市與台中市隊交手，新北市隊長李承風（圖）主動請命扛先發，5局好投完成教練團交代任務，加上後段棒次打線串連，以6比1拿勝，闖進冠軍戰。中央社記者謝靜雯攝 107年6月1日

（中央社記者謝靜雯台北1日電）107年玉山盃青棒錦標賽4強，新北市與台中市隊交手，新北市隊長李承風主動請命扛先發，5局好投完成教練團交代任務，加上後段棒次打線串連，以6比1拿勝、闖進冠軍戰。

新北市隊此次比賽先後擊敗屏東縣、宜蘭縣、嘉義縣隊，晉級4強，今天4強再擊敗台中市隊，在玉山盃目前4戰全勝、搶下冠軍戰門票，挑戰玉山盃青棒賽4連霸氣勢強。

李承風今天賽前只在首戰對屏東縣先發，投不到1局失掉2分退場，今天關鍵4強戰主動跟教練團請命，要扛先發投手，希望可以用好表現帶領學弟們；李承風先發投5局僅被敲出3支安打、投出4次三振、無失分，表現不錯。

新北市隊總教練周宗志點名，4強能順利拿下勝利關鍵是李承風，雖然之前狀況調整不算理想，「但這是他高中生涯最後一個大比賽，有完成教練團交代給他的任務。」李承風說，會主動爭取要投4強，「是想要彌補自己首場比賽的過錯，我是隊長應該要帶領學弟。」

李承風第一場比賽表現不理想，今天上場策略把球壓低，想辦法讓打者打不好，因投球數限制，冠軍戰李承風不能再出賽投球，「冠軍戰學弟們的壓力一定很大，明天就好好幫學弟們加油，幫他們緩解緊張情緒。」

周宗志表示，明天冠軍戰主要還是要注意守備，今天比賽有幾次失誤造成危機，球員場上的專注力需要再提升。（編輯：管中維）1070601

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