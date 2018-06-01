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史密斯關鍵時刻搞烏龍 騎士錯失贏球契機

發稿時間：2018/06/01 16:45

最新更新：2018/06/01 16:45

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（中央社記者李晉緯台北1日電）NBA騎士隊今天原有機會靠最後一擊在總冠軍賽贏球，但史密斯在第4節結束前4.5秒抓下籃板後竟運球讓時間走完，讓球隊平白喪失進攻機會，關鍵時刻鬧出烏龍，使騎士在延長賽後敗給勇士。

美國職籃（NBA）總冠軍賽首戰今天在金州勇士主場進行，正規賽時間終了前4.7秒，落後的克里夫蘭騎士隊因為勇士隊湯普森（Klay Thompson）犯規獲兩罰機會，但希爾（George Hill）兩罰僅1中，錯失第1個獲勝機會。

兩隊平手的狀態下，史密斯在剩下4.5秒時抓下關鍵籃板，讓騎士再獲第2次贏下比賽的機會，但他在籃下得球後卻沒有直接進攻籃框，把球帶到外圍後也沒有喊出暫停重新部署攻擊，或將球傳給空檔的詹姆斯（LeBron James）出手，等他將球傳出後隊友已無充裕時間出手，結果比賽被帶進延長，騎士在延長賽後以114比124敗給勇士。

賽後騎士總教練泰隆．魯（Tyronn Lue）說：「史密斯以為比賽結束了，他以為球隊當時領先」。

但史密斯本人卻說：「我試著拉出空間，製造一個出手機會」，他補充說：「我知道我們當時是平手，我以為我們會叫一次暫停，如果我以為我們是領先，我會護住球並讓他們（對手）對我犯規」。

今天攻下個人總冠軍賽生涯新高51分的詹姆斯說：「我知道當時是平手，情況是我們落後1分、希爾兩罰中1、我們搶到進攻籃板，我以為我們當時都知道比賽的狀況，這是我的想法，但我不知道他（史密斯）在想什麼」。

史密斯關鍵時刻究竟為何決定讓時間走完，或許不會有答案，但能確定的是，他的這次烏龍將讓人永遠記得，因為這可能是騎士這次總冠軍賽輸掉最重要的一場客場比賽，也可能是粉碎騎士奪冠美夢的一大關鍵。（編輯：方沛清）1070601

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