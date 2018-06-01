林書豪教青年學子打球 勉勵相信自己追逐夢想

影片來源：中央社

（中央社記者吳哲豪彰化1日電）NBA球星林書豪今天南下到彰化，參加「傳好球回彰化」公益活動，教導青年學子打籃球，林書豪勉勵青年學子們熱情追逐自己的夢想，因為只有自己相信自己的時候，才能實踐夢想。



林書豪和弟弟林書緯、寶貝夢想家籃球隊的球員們，今天下午參加了在國立彰化高中體育館舉辦的「傳好球回彰化」公益活動，林書豪等人教導國立彰化高中籃球隊、溪湖國中籃球隊以及三民國小的小朋友打籃球，贈送100顆籃球給這3所學校，同時分享自己求學以及打球的心路歷程。



林書豪、林書緯等人以分組對抗訓練的方式結合遊戲，教導小球員們運球以及投籃的技巧，也和彰中籃球隊等3所學校的球員們進行比賽，讓他們體會籃球的樂趣。



林書豪分享自己打球的心得說，當他還是學生的時候，都是先把書念完才打籃球，他認為念書對學生球員來說很重要，因為他念高中要升大學時，就有隊友被大學籃球隊相中，但是因為學業成績不好沒有機會打球。



林書豪表示，很多人看到他在NBA打球，生活過的很好，但他也是有很沮喪及心情不好的時候，不過他還是相信上帝幫他安排了很好的計畫，現在他的膝蓋已經好很多，因此可以在這裡和大家一起運球投籃，可以做很多的籃球動作。



林書豪勉勵同學們熱情追尋自己的夢想，他以自己的籃球之路舉例說，當初他和弟弟都不被人看好，不相信亞洲人可以打進NBA，只有自己相信自己的時候，才能實踐夢想。



林書豪在活動結束接受媒體採訪時，談到再次回到彰化的感想，林書豪說，上次回到彰化帶給他很多美好的回憶，他希望未來能增加回彰化的次數；而當他今天進入體育館看到小朋友們興奮的表情，就讓他想到小時候看到職業籃球員時快樂的心情，因此他會盡全力幫助他們。（編輯：施燕飛）1070601