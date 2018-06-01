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玉山盃青棒徐昇暉中繼好投 高雄市隊晉冠軍戰

發稿時間：2018/06/01 18:13

最新更新：2018/06/01 18:13

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（中央社記者謝靜雯台北1日電）107年玉山盃青棒錦標賽4強，高雄市隊開賽處於落後，徐昇暉中繼6.2局穩守，加上打線串連搶分，終場以4比2擊敗台東縣隊、晉級冠軍戰，連3屆冠軍戰都與新北市碰頭。

高雄市隊此次比賽依序擊敗苗栗縣、花蓮縣和台北市隊、晉級4強，今天4強與台東縣隊交手，開賽雖0比2落後，3局靠著接連安打、對手失誤，攻下3分、超前比數，徐昇暉中繼有效壓制台東縣打線，順利搶下冠軍戰門票。

高雄市隊先發投手陳致佑今天首局沒有掉分，2局接連被敲2支安打、投出保送，1人出局、壘上有人時退場，徐昇暉接手中繼，總計投6.2局僅被敲出4支安打，投出8次三振、無失分，讓球隊有機會比賽後半段搶分拿勝。

高雄市隊總教練李來發表示，徐昇暉表現不錯，有效壓制對手打擊，徐昇暉本來多只會負擔2至3局投球數，但他算是目前陣中狀況比較好的投手，今天設定讓他投到結束，直到9局出現疲勞，才壓上林逸達接替。

目前高三的徐昇暉曾動過手術，有一陣子棄投從打，直到今年初才再回投手丘，他表示，高一、高二沒有什麼成績，「現在重新回來投球，高中最後一個盃賽，想要好好表現，感謝教練團願意一直給我機會」，今天投6.2局已經是高中生涯最多投球局數，球速有投出來、指叉球角度也不錯。

高雄市隊明天冠軍戰將於新北市隊碰頭，兩隊連3屆在冠軍戰交手，李來發表示「全力以赴」，球隊從預賽到現在狀況都不錯，冠軍戰努力爭取最好成績。（編輯：李亨山）1070601

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