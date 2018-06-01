/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票颱風呂秀蓮陳克華
>rss

大滿貫法網直落二勝 詹詠然混雙過頭關

發稿時間：2018/06/01 19:28

最新更新：2018/06/01 19:28

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者李晉緯台北1日電）台灣網球女將詹詠然今天在法國巴黎進行的世界網壇年度第2場大滿貫賽事法國網球公開賽中，與搭檔以直落二擊敗對手，在混雙闖過頭關。

詹詠然和克羅埃西亞選手多迪格（Ivan Dodig）的組合，名列這次法網混雙第2種子，今天兩人在混雙首輪對上日本女將二宮真琴，和紐西蘭出生的日本選手麥克拉克蘭（Ben Mclachlan）的組合。

比賽開打後雙方各自保發，第3局詹詠然/多迪格的發球局被攻破，但兩人在第4局就成功回破，雙方2比2打平後一路各自保發，第12局詹詠然/多迪格的關鍵破發，以7比5先拿下首盤。

次盤比賽，雙方各自保發，詹詠然/多迪格以3比2領先時，第6局靠對手最後的失誤，讓詹詠然/多迪格破發成功，取得4比2領先，之後雙方各自保發，詹詠然/多迪格以6比3鎖定勝利。

以直落二獲勝晉級16強後，詹詠然/多迪格下一戰的對手將是台裔美籍女將金久慈（Vania King），和克羅埃西亞選手史庫格（Franco Skugor）的組合；金久慈2010年曾和哈薩克女將席薇多娃（Yaroslava Shvedova）搭檔，連拿溫網、美網兩項大滿貫女雙冠軍。（編輯：管中維）1070601

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
孫越感恩會 眾星追憶

孫越感恩會 眾星追憶

520農運30週年

520農運30週年

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
孫越感恩會 眾星追憶
孫越感恩會 眾星追憶
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP