大滿貫法網直落二勝 詹詠然混雙過頭關

（中央社記者李晉緯台北1日電）台灣網球女將詹詠然今天在法國巴黎進行的世界網壇年度第2場大滿貫賽事法國網球公開賽中，與搭檔以直落二擊敗對手，在混雙闖過頭關。



詹詠然和克羅埃西亞選手多迪格（Ivan Dodig）的組合，名列這次法網混雙第2種子，今天兩人在混雙首輪對上日本女將二宮真琴，和紐西蘭出生的日本選手麥克拉克蘭（Ben Mclachlan）的組合。



比賽開打後雙方各自保發，第3局詹詠然/多迪格的發球局被攻破，但兩人在第4局就成功回破，雙方2比2打平後一路各自保發，第12局詹詠然/多迪格的關鍵破發，以7比5先拿下首盤。



次盤比賽，雙方各自保發，詹詠然/多迪格以3比2領先時，第6局靠對手最後的失誤，讓詹詠然/多迪格破發成功，取得4比2領先，之後雙方各自保發，詹詠然/多迪格以6比3鎖定勝利。



以直落二獲勝晉級16強後，詹詠然/多迪格下一戰的對手將是台裔美籍女將金久慈（Vania King），和克羅埃西亞選手史庫格（Franco Skugor）的組合；金久慈2010年曾和哈薩克女將席薇多娃（Yaroslava Shvedova）搭檔，連拿溫網、美網兩項大滿貫女雙冠軍。（編輯：管中維）1070601