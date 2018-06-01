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台東縣隊變不同 玉山盃青棒2日與台中爭季軍

發稿時間：2018/06/01 19:46

最新更新：2018/06/01 19:46

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（中央社記者謝靜雯台北1日電）107年玉山盃青棒錦標賽，台東縣隊相隔8年再闖4強，今天不敵高雄市隊，無緣冠軍戰，但總教練葉明嘉肯定選手表現，「今年的台東隊不太一樣了」，明天季軍戰相信球員能有好表現。

台東縣隊近年整合收成效，積極留住在地人才，也逐漸在國內各盃賽收到不錯的成效，此次玉山盃青棒賽，台東縣首戰不敵新竹市隊，落入敗部，但越打越好，敗部接連擊敗彰化縣、宜蘭縣、新竹市、嘉義縣，晉級4強，這也是台東繼2009年後，再度闖進玉山盃4強。

今天4強與高雄市隊碰頭，台東縣2局靠著接連安打、保送、觸身球保送，開賽先取得2比0領先，但比賽後半段打線沒能連貫，高雄市隊3局攻下3分超前比數，台東縣隊沒能再拿分數，吞下敗戰。

葉明嘉表示，今天投手群表現優異，但3局過後得點圈打擊機會沒有把握，「可能也是給自己太大的壓力」。今天兩隊安打數不相上下，台東縣隊全場敲出7支安打，高雄市隊則有8支安打，但高雄攻擊連貫性更好、有效搶分。

儘管無緣冠軍戰，但葉明嘉直言，「今年這批球員不太一樣了。」他解釋，過去處於落後時，球員抗壓能力明顯較差，教練團不斷給球員正面的想法，讓他們相信自己有能力，觀念上進步很多，抗壓能力也有提升。

此次盃賽雖然首戰就輸球，落入敗部，但球員們沒有放棄，葉明嘉表示，今天球員的表現其實不輸高雄市，就是差賽臨場應變，明天季軍戰與台中市隊交手，「把它當成我們的冠軍戰，相信球員們會有好的表現。」（編輯：管中維）1070601

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