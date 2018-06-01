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王貞治再婚 給老來伴一個交代

發稿時間：2018/06/01 19:53

最新更新：2018/06/01 20:04

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zoom in 王貞治今天發表結婚聲明，圖為王貞治5月10日參觀「台日雕塑淵源展」活動。中央社記者楊明珠東京傳真　107年6月1日王貞治今天發表結婚聲明，圖為王貞治5月10日參觀「台日雕塑淵源展」活動。中央社記者楊明珠東京傳真　107年6月1日

（中央社記者楊明珠東京1日專電）旅日球星、日本職棒福岡軟銀鷹隊球團會長王貞治今天發表聲明，與同居10年的女性友人近日登記結婚。他今天受訪時表示，10年來一直受到對方照顧，心想一定要給個交代。

78歲的王貞治與一名60歲的女性5月30日登記結婚，這是他第2度結婚。

王貞治今天發表聲明，很感謝平時受大家關照，他與10年來共同生活的女性登記結婚。希望今後兩人也能過著充實的日子，所以還請大家給予溫馨關懷。

他說，事情有點突然，球季中為私事報告，感到很抱歉。

「日刊體育報」報導，軟銀今天在主場福岡巨蛋對上橫濱DeNA，王貞治出現在福岡巨蛋時被媒體問到結婚一事。

他說：「與她同居今年是第10年，這10年我一直受到照顧，心想一定要給個交代才行。我除了棒球以外，什麼都不會，都靠她支持我。考慮到年齡、體力，希望兩人能互相扶持。身為男人，我也該負起責任，我們彼此注意健康，互相扶持。」

被問到妻子年齡時，王貞治說：「現在是60歲（實歲），今年就快要變成61歲了，所以兩人是相差17歲。不過這有別於40歲時兩人相差17歲的情況。」

王貞治除了棒球球技精湛，也受廣大日本人尊重，曾獲日本政府頒贈首屆國民榮譽賞。今天網友陸續上傳恭賀他再婚的留言，有人提到他的國籍還是台灣（中華民國國籍）。

王貞治的第一段婚姻是1966年與恭子結婚，恭子2001年因胃癌病逝。（編輯：郭中翰）1070601

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