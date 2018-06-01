歐冠3連霸教頭席丹閃辭 切爾西密切追蹤

席丹帶領西甲豪門皇馬擊敗英超強權利物浦，在歐冠盃3連霸後宣布去職。（圖取自席丹推特twitter.com）

（中央社記者李晉緯台北1日電）席丹帶領西甲豪門皇馬擊敗英超強權利物浦，在歐冠盃3連霸後宣布去職，正尋求取代現任教練康提人選的切爾西，也密切觀察席丹動向。



西班牙甲級足球聯賽的皇家馬德里5月27日在替補前鋒貝爾（Gareth Bale）上演「梅開二度」戲碼，加上對手頭號大將薩拉赫（Mohamed Salah）開賽半小時就因傷退場的情況下，最終以3比1擊敗英格蘭超級聯賽的利物浦，在歐洲冠軍盃締造3連霸。



皇馬拿下這次歐冠盃冠軍，讓席丹（Zinedine Zidane）成為首位連3季贏得歐冠盃冠軍的教練。



席丹在球員時期就曾與皇馬在2001-02年奪下歐冠盃冠軍，3度拿下世界足球先生的他，更在1998年的法國世界盃率隊為地主留下冠軍，那是法國別具意義的隊史首座世界盃冠軍。



轉任教練後，席丹2016年臨危授命接掌皇馬兵符，隨即讓皇馬搖身一變，成為歐冠盃冠軍勁旅，至今完成歐冠盃3連霸。



正當皇馬上下還沉浸在歐冠盃3連霸的喜悅中時，席丹卻拋出震撼彈，他在5月31日召開記者會，宣布不再繼續擔任皇馬教練，並表示接下來他必須以不同的方式奉獻足壇。



雖然席丹表示，他目前不會到其他球隊執教，但切爾西已準備好，希望能說服席丹改變心意。



切爾西目前尚未解僱康提（Antonio Conte），但卻對席丹有著高度興趣，並將洽詢延攬席丹接掌兵符的可能性。（編輯：管中維）1070601