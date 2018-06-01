布魯斯拿下本季首勝 悍將對戰兄弟4連勝

（中央社記者謝靜雯新北1日電）中職富邦悍將隊今天與中信兄弟隊交手，悍將隊先發投手布魯斯終於等到本季首勝，今天先發5局失2分，胡金龍單場2安、5打點火力支援，率隊以8比3拿下對戰4連勝。



悍將隊先發投手布魯斯今天賽前本季8場先發出賽，戰績5敗，一勝難求。今天對兄弟隊先發，總計投5局被敲8支安打，投出4次三振，失掉2分責失分，終於拿下個人本季首勝。



悍將隊胡金龍本季一直是陣中打擊相對穩定的球員，今天單場2打數，首局敲出安打替球隊送回2分，3局敲出高飛犧牲打，替球隊送全場第4分，5局選到保送，7局敲出個人本季第5轟，再替球隊多添2分保險分，總計貢獻5分打點。



悍將隊總教練葉君璋表示，大致上來說，布魯斯近幾場出賽投球內容都不錯，比較可惜的地方是常常單局大量失分，「這場比賽有控制住局面，他的狀況其實一直都不錯」。



從3月中開季到現在才拿下本季首勝，布魯斯透露，有人會說運氣不好，但他曾看過有投手一場掉10分拿勝投，也看過投出無安打比賽但敗投的狀況。他說：「棒球就是這麼有趣，我只專注在我可以控制的東西上，職業運動本來就有高低起伏，每場比賽都要求自己比上一場更進步。」



胡金龍今天比賽單場2安、貢獻5分打點，賽後打擊率3成52。胡金龍表示：「棒球是團隊運動，前面的打者選球好也打得好，積極的上壘，才能有今天的成績，不是只有我打得好。」胡金龍7局從兄弟隊投手鄭凱文手中開轟，他表示，沒有想很多，2好球後確實擊球，剛好抓到失投球、一棒建功。（編輯：吳佳穎/唐聲揚）1070601