潘武雄雙響砲 統一獅桃猿並列龍頭

（中央社記者黃巧雯桃園1日電）中華職棒統一獅隊潘武雄今天對戰Lamigo桃猿單場雙響砲，加上洋投羅里奇再度繳出6局僅失2分優質先發成績，率領獅隊5比2獲勝，上半季戰績與桃猿隊並列龍頭。



桃猿與統一獅今天起在桃園進行3連戰，統一獅派出洋投羅里奇先發，迎戰桃猿本土投手林樺慶，暫居上半季龍頭的桃猿隊，賽前僅領先獅隊1場勝差。



林樺慶此役控球不穩，前4局出現5次保送，投5局被敲6安、失4分（自責分），且3次遇到潘武雄，都無法順利解決，分別在第1、5局挨轟陽春砲，另有1次保送。



羅里奇今天投出本季第11場優質先發，投6局被敲9安，包括郭嚴文3局下的陽春全壘打，飆出6次三振，3次保送，僅失2分。



獅隊前7局以4比2領先，8局上潘武雄再敲出高飛犧牲打攻下1分，終場以5比2贏球，上半季戰績與桃猿隊並列龍頭。



潘武雄賽前特別請體能訓練師協助調整，今天單場3打數就轟出2發全壘打，1次保送，包辦3分打點，獲選單場MVP，他透露，經調整後，今天站上打擊區，身體變得很輕鬆、看球也很清楚。



潘武雄5月24日從二軍歸隊後，只有1場比賽沒有揮出安打，統一獅總教練黃甘霖表示，在爭冠時刻將潘武雄升上一軍，就是希望能借重潘武雄老將的經驗，為球隊貢獻。



黃甘霖提到，除了羅里奇從開賽到至今表現穩定、優質外，每位球員無論在進攻、打帶跑整體表現都不錯，由於上半季還有10幾場比賽，每場比賽對獅隊都很重要，他也要球員想盡辦法把每場比賽都當作最後一場在打。1070601