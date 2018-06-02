羽生結弦獲頒日本國民榮譽賞 創最年輕紀錄

（中央社記者楊明珠東京2日專電）平昌冬季奧運花式滑冰金牌得主、有日本冰上王子之稱的羽生結弦，將獲頒國民榮譽賞，表揚儀式將於7月2日舉行。23歲的他將成最年輕獲頒這個獎的人。



日本首相安倍晉三昨天在內閣會上報告，決定頒發國民榮譽賞給羽生。羽生除了今年平昌冬季奧運獲得花式滑冰男子個人賽金牌，4年前素溪冬季奧運同一項比賽他也獲金牌。



對於羽生的傑出表現，安倍曾下令政府內部研議是否頒發國民榮譽賞給羽生，政府內部也聽取並參考專家的意見，最後安倍正式決定要頒發國民榮譽賞給羽生，



日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉，昨天在內閣會議後的例行記者會上表示，羽生進行嚴格的修練，比別人付出加倍的努力，完成留名世界史的壯舉，給許多國民帶來夢想與感動，給社會帶來光明的希望與勇氣，功績顯著。



以個人身分獲頒日本的國民榮譽賞，羽生將成第26名獲頒者。現年23歲的羽生獲頒此賞，將刷新以27歲獲頒此賞的柔道選手山下泰裕的最年輕獲頒者紀錄。



羽生得知獲頒國民榮譽賞之後，他發表聲明表示，感到很光榮。他認為，日本的花式滑冰之所以能持續獲得注目，都要歸功於花式滑冰界人士的開疆闢土。他感受到自己獲得很多311東日本大地震災民的鼓勵和關懷，以及栽培他的人關懷。他希望這個賞能為災區、滑冰界帶來光明。（編輯：陳俊碩）1070602