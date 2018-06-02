羽生結弦獲頒日本國民榮譽賞 創最年輕紀錄

日本冰上王子羽生結弦在平昌冬季奧運獲得花式滑冰男子個人賽金牌，將獲頒國民榮譽賞。（檔案照片／共同社提供）
（中央社記者楊明珠東京2日專電）平昌冬季奧運花式滑冰金牌得主、有日本冰上王子之稱的羽生結弦，將獲頒國民榮譽賞，表揚儀式將於7月2日舉行。23歲的他將成最年輕獲頒這個獎的人。
日本首相安倍晉三昨天在內閣會上報告，決定頒發國民榮譽賞給羽生。羽生除了今年平昌冬季奧運獲得花式滑冰男子個人賽金牌，4年前素溪冬季奧運同一項比賽他也獲金牌。
對於羽生的傑出表現，安倍曾下令政府內部研議是否頒發國民榮譽賞給羽生，政府內部也聽取並參考專家的意見，最後安倍正式決定要頒發國民榮譽賞給羽生，
日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉，昨天在內閣會議後的例行記者會上表示，羽生進行嚴格的修練，比別人付出加倍的努力，完成留名世界史的壯舉，給許多國民帶來夢想與感動，給社會帶來光明的希望與勇氣，功績顯著。
以個人身分獲頒日本的國民榮譽賞，羽生將成第26名獲頒者。現年23歲的羽生獲頒此賞，將刷新以27歲獲頒此賞的柔道選手山下泰裕的最年輕獲頒者紀錄。
羽生得知獲頒國民榮譽賞之後，他發表聲明表示，感到很光榮。他認為，日本的花式滑冰之所以能持續獲得注目，都要歸功於花式滑冰界人士的開疆闢土。他感受到自己獲得很多311東日本大地震災民的鼓勵和關懷，以及栽培他的人關懷。他希望這個賞能為災區、滑冰界帶來光明。（編輯：陳俊碩）1070602