大谷人氣日本最夯 敲安終結小低潮

（中央社加州安那罕1日綜合外電報導）剛在一項民調當中獲選日本最受歡迎運動員，美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使「二刀流」球星大谷翔平今天對德州遊騎兵的比賽敲安打，終結先前3場共9打數無安打的小低潮。



共同社報導，今天發表的一項最新民調指出，大谷翔平是日本最受歡迎的運動員，排名第2的則是剛轉任西雅圖水手球團特別助理的鈴木一朗；人氣第3名是兩屆奧運花式滑冰金牌羽生結弦。



這項由中央調查社執行的民調，在4月6日到15日間訪問了日本全國1207名20歲以上男女受訪者。大谷翔平在這項全國性調查中特別獲得男性喜愛。



大谷翔平30日客場對底特律老虎先發登板之後，休息一天，今天在主場重回打線，擔任第5棒指定打擊，3打數敲出1支二壘安打，獲得1次四壞保送，本季累計打擊率2成92。



大谷5月25至27日對紐約洋基3連戰，3場比賽共13個打席，獲得4次四壞保送，9打數沒有敲出安打；大谷今天在1局下面對遊騎兵45歲、大聯盟現役最老投手柯隆（Bartolo Colon），敲出中外野二壘安打。



天使隊今天靠著普侯斯（Albert Pujols）、金斯勒（Ian Kinsler）各敲1支兩分全壘打以及21歲菜鳥投手巴利亞（Jaime Barria）6局好投，以6比0擊敗遊騎兵。



普侯斯在1局下2出局、二壘上有楚勞特（Mike Trout）情況下，對柯隆敲出全壘打；金斯勒2局下同樣是在2出局時開轟，壘上有瓦布威納（Luis Valbuena），幫助天使前兩局就取得4比0領先。



天使隊21歲先發投手巴利亞用89球投6局，被敲4安打、無失分，送給對手6次三振，只有1次四壞。



巴利亞生涯第一個大聯盟球季，戰績來到5勝1敗，今天的表現更是比下遊騎兵老將柯隆。柯隆曾在2005年效力天使隊時拿下賽揚獎。1996年巴利亞出生的那年，柯隆已經在小聯盟打球。（譯者：林宏翰/核稿：徐崇哲）1070602