李丞齡投打發揮 台中市玉山盃青棒拿季軍

107年玉山盃全國青棒錦標賽季軍戰2日在天母球場開打，台中市隊李丞齡（藍衣）敲出關鍵三壘打後，再靠對手守備失誤跑回本壘得分，奠定球隊勝基。中央社記者謝靜雯攝 107年6月2日

（中央社記者謝靜雯台北2日電）107年玉山盃全國青棒錦標賽，台中市隊李丞齡投打有表現，高中盃賽最終戰拚盡全力，先發8.2局好投、敲出關鍵三壘打，率隊以6比3擊敗台東縣隊，連兩屆拿下季軍。



台中市隊此次由西苑高中為主體，加入興大附農球員組成聯隊，台中市隊李丞齡去年入選U18世界盃青棒賽中華代表隊，台中市隊總教練林朝煌稱讚：「跟去年比，今年又更進步，無論態度、還有場上遇到狀況時的處理都更成長。」



台中市隊此次提早培養聯隊默契，4月參加U18東岸聯盟棒球邀請賽時，就先用聯隊形式參賽，透過比賽找出最佳隊型。林朝煌指出，球隊投手戰力雖然不完整，但每個人發揮自己的優勢、做好自己的工作，才能有不錯的成績。



今天比賽前半段為投手戰，兩隊前2局都沒有得分，台中市3局靠著失誤、姚雨翔二壘打先馳得點，台東縣隊4局上半追分，靠著接連保送、安打，攻下2分、超前比數，台中市隊下半局追回1分、2比2扳平比數。



台中市隊5局再起攻勢，靠著失誤、短打推進，林瑞鈞安打送回超前分，李丞齡關鍵三壘打，再加上對手守備失誤，一口氣替球隊再添2分保險分。



李丞齡今天比賽投打發揮，用137球先發投8.2局，被敲8支安打，投出5次三振，失掉3分責失分，打擊方面有關鍵三壘打，結束投手任務後，也上場守外野，林朝煌肯定李丞齡的表現，「他真的是辛苦了」。（編輯：陳怡璇/卞金峰）1070602





107年玉山盃全國青棒錦標賽季軍戰2日開打，由台中市隊（圖）交手台東縣隊，終場台中市就以6比3擊退台東縣，拿下季軍。中央社記者謝靜雯攝 107年6月2日