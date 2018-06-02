/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票颱風呂秀蓮陳克華
>rss

韓國世足23人名單公布 英超熱刺球星領銜

發稿時間：2018/06/02 15:54

最新更新：2018/06/02 15:54

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者李晉緯台北2日電）韓國今天公布前進6月14日開踢的俄羅斯世界盃最終23人名單，將以英超熱刺的中場孫興（上敏下心）領銜。

25歲的孫興（上敏下心）是名中場好手，本季在英格蘭超級聯賽出賽37場、攻進12球，在歐洲冠軍聯賽出賽7場、攻進4球，生涯為韓國隊出賽64場、攻進21球。

總教練申台龍先前表示，將在兩場友誼賽後，決定最終23人名單。這兩場友誼賽，韓國先以2比0擊敗宏都拉斯，之後以1比3不敵波士尼亞與赫塞哥維納。

韓國足協今天宣布進軍世界盃的23人名單，其中不含金珍洙、李青龍、權敬原。

曾踢過兩屆世界盃的29歲好手李青龍，雖在英超名門水晶宮，但出賽時間並不多，在這兩場友誼賽表現也不出色，因此未獲青睞。

效力中超天津權健的權敬原，雖在對波士尼亞與赫塞哥維納的比賽獲出場機會，但表現未讓人留下深刻印象。

金珍洙則是在3月在對北愛爾蘭的友誼賽中受傷，目前仍在復健。

這次韓國隊23人名單，包括3名國家隊菜鳥，他們分別是李昇祐、文善敏、吳反錫，在這次參與兩場友誼賽之前，未曾披過韓國隊戰袍。

韓國隊接下來將到奧地利參加世界盃賽前訓練營，預計在前往俄羅斯前，將和玻利維亞、塞內加爾交手，增加實戰經驗。

韓國這次世界盃與德國、墨西哥、瑞典同在F組，18日將首戰瑞典。（編輯：陳怡璇/黃瑞弘）1070602

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
孫越感恩會 眾星追憶

孫越感恩會 眾星追憶

520農運30週年

520農運30週年

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
孫越感恩會 眾星追憶
孫越感恩會 眾星追憶
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP