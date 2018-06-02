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台東縣玉山盃青棒打出火花 心態是關鍵

發稿時間：2018/06/02 16:45

最新更新：2018/06/02 17:13

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zoom in 107年玉山盃全國青棒錦標賽，起初不被看好的台東縣隊相隔8年重返4強，最終拿下第4名；賽程後段連傳統強隊碰頭都會戰戰兢兢，教練高龍偉表示，投入的心態才是關鍵。圖為台東縣小將2日季軍戰登板抗敵。中央社記者謝靜雯攝　107年6月2日107年玉山盃全國青棒錦標賽，起初不被看好的台東縣隊相隔8年重返4強，最終拿下第4名；賽程後段連傳統強隊碰頭都會戰戰兢兢，教練高龍偉表示，投入的心態才是關鍵。圖為台東縣小將2日季軍戰登板抗敵。中央社記者謝靜雯攝　107年6月2日

（中央社記者謝靜雯台北2日電）107年玉山盃全國青棒錦標賽，台東縣隊相隔8年重返4強，最終拿下第4名；台東縣一開始不被看好，到後來連傳統強隊碰頭都戰戰兢兢，教練高龍偉指出，「投入的心態才是關鍵點」。

台東縣隊上一次玉山盃打入4強已經是2009年，這次比賽雖然首戰不敵新竹市隊、落入敗部，但接連擊敗彰化縣、宜蘭縣、新竹市、嘉義縣，晉級4強，昨天4強與高雄市隊碰頭，以2比4輸球、無緣冠軍戰，今天與台中市隊交手，一度取得領先，但打擊沒能發揮，終場以3比6吞敗。

台東縣隊總教練葉明嘉表示，能與傳統強隊高雄、台中比數咬得這麼接近，已經很難得，本來參賽預設目標是8強，此次一路打進4強，也展現近年台東積極整合的成效。

台東近年積極整合各級棒球資源，盼將人才留在當地，此次比賽以台東體中為主體，另外加入成功商水球員組成聯隊，陣中也有先前入選U15亞洲青少棒賽中華代表隊的成員；葉明嘉表示，只要能留住在地人才，相信台東縣未來戰力會越來越好。

台東縣隊教練高龍偉也點出，台東縣沒辦法留住頂尖球員，但此次用中上水平的球員去和傳統強隊打，能打到最後已經不簡單，甚至後半段傳統強隊碰到台東也會怕；台東縣球員一開始比較放不開，但有感受到他們打到後半階段已經能夠享受比賽。

儘管最後沒能拿下季軍，但高龍偉表示「投入打球的心態才是關鍵點」，他也點出台東縣外出比賽路程遙遠，長時間的比賽可能造成球員疲勞、鬆懈，「當作學習、藉此吸收經驗」。（編輯：陳怡璇/卞金峰）1070602

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