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傅達仁赴瑞士安樂死 發文告別：不會再回來了

發稿時間：2018/06/02 18:45

最新更新：2018/06/03 00:17

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前體育主播傅達仁因胰臟癌前往瑞士尋求安樂死，他意志堅決，在臉書發文告別。（中央社檔案照片）前體育主播傅達仁因胰臟癌前往瑞士尋求安樂死，他意志堅決，在臉書發文告別。（中央社檔案照片）

（中央社記者李晉緯台北2日電）前體育主播傅達仁因胰臟癌前往瑞士尋求安樂死，原訂瑞士時間6日執行，雖因故延後，但他意志堅決，在臉書發文表達這次到瑞士，就是要做首例，「不會再回來了，再見。」

85歲的傅達仁不堪病魔摧殘，5月底飛往瑞士尋求安樂死，他在台灣時間今天凌晨於臉書表示，他原訂在瑞士時間6日執行安樂死，但因執行機構當天已有兩人預約，所以還有很多變化；而根據民視新聞的報導，傅達仁預計在瑞士時間7日執行安樂死。

傅達仁2016年底就舉辦生前告別式，與各界親友道別，之後他致力堆動台灣安樂死合法化，並在2017年獲總統蔡英文接見，探討安樂死議題。

去年傅達仁赴安樂死已經合法化的瑞士，取得當地專門機構認可的安樂死資格，但因不捨高燒的兒子，在返台探望兒子的情況下，又暫緩安樂死，傅達仁去年底欲前往瑞士，又因家人有事、歐洲聖誕與新年連假而延宕。

今年初傅達仁自認病情「拖不過農曆年」，再度動念尋求安樂死，但兒子臨時決定結婚為傅達仁「沖喜」，為替兒子張羅婚宴，並參加兒子2月的婚禮，傅達仁暫時打消安樂死念頭，直到5月底再度前往瑞士。（編輯：卞金峰）1070602

老越哥哥生前 我們不知多少次 一齊聚會 禱告 見證 同工！他是我的天使 帶我到基督之家受洗 他在生命中 從末反對我對安樂死的看法！我最信服的是「人的生命...

傅達仁發佈於 2018年6月1日



延伸閱讀》去年12月傅達仁命危急救回神 仍盼示範安樂死

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