張景淯好投 玉山盃青棒高雄市隔16年拿冠軍

107年玉山盃全國青棒錦標賽冠軍戰2日在天母球場開打，高雄市隊中繼投手張景淯6.2局好投，有效壓制敵方打者，助隊以5比3擊敗新北市隊奪冠。中央社記者謝靜雯攝 107年6月2日

（中央社記者謝靜雯台北2日電）107年玉山盃全國青棒錦標賽，高雄市隊張景淯中繼6.2局好投，率隊以5比3擊敗新北市隊，中止連2年亞軍，相隔16年再奪冠，總教練李來發笑說：「總算討回來，不用一直當老二。」



高雄市隊上一次在玉山盃青棒賽拿下冠軍已經是2001年，前2屆都在冠軍戰不敵新北市隊，拿下亞軍。高雄市隊在先前小馬青棒選拔賽不敵桃園市隊，此次玉山盃青棒賽為U18亞洲青棒賽國內選拔賽，高雄市不想再當老二，如願拿下冠軍。



高雄市先發投手鍾昀臻今天開賽就有狀況，接連被敲安打、保送掉分，只抓到1個出局數提前退場，張景淯接手中繼，有效壓制新北市隊打者，2到7局僅讓新北市隊敲出2支安打，直到8局接連被敲安打掉分後退場。



高雄市隊總教練李來發表示，張景淯昨天4強戰時一直在牛棚準備，所以今天有點疲勞，但上場中繼表現出色，是幫助球隊拿下勝利的功臣。



張景淯表示，今天還沒有準備好就上場接替，首局還沒有進入狀況，2局開始感覺越來越好，去年玉山盃在縣市選拔賽時就被刷掉，今年高中生涯第一次打玉山盃，順利幫助球隊拿下冠軍很開心。



張景淯透露，今天狀況不算好，直球速度沒有發揮，「想辦法把直球投準，再用變化球掩護」，收到不錯成效。他自評高三球技、心態都有進步。至於畢業後的規劃，他表示，旅外優先，如果沒有機會，應該會先讀大學。（編輯：管中維）1070602