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玉山盃青棒林逸達拿MVP 投打二刀重要戰力

發稿時間：2018/06/02 19:50

最新更新：2018/06/02 20:34

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107年玉山盃全國青棒錦標賽高雄市隊林逸達（前）2日在冠軍戰扛起中心棒次，首局就敲安助隊得分，之後再以投手身分後援2局無失分，投打都有表現，成為球隊獲勝主要功臣。中央社記者謝靜雯攝　107年6月2日107年玉山盃全國青棒錦標賽高雄市隊林逸達（前）2日在冠軍戰扛起中心棒次，首局就敲安助隊得分，之後再以投手身分後援2局無失分，投打都有表現，成為球隊獲勝主要功臣。中央社記者謝靜雯攝　107年6月2日

（中央社記者謝靜雯台北2日電）高雄市隊林逸達先前因肩膀不舒服休息約一年，4月重回投手丘，今天玉山盃青棒冠軍戰後援穩守，幫助球隊奪冠，獲選最有價值球員，總教練李來發點名：「是未來投打二刀主力」。

目前就讀高二的林逸達，在高一時有擔任投手，但去年玉山盃青棒賽肩膀不適，教練團為了保護他，讓他完整休息，直到今年4月U18東岸聯盟棒球邀請賽復出，一復出表現就很亮眼。

林逸達此次玉山盃定位救援投手，今天賽前總計後援投3局，被敲2支安打、無失分，今天冠軍戰與新北市隊交手，8局無人出局、壘上有人登板，總計投2局沒被敲出安打，投出3次三振，替球隊守住勝利，也拿下最有價值球員（MVP）。

今天除了投球表現，林逸達還扛起中心棒次第4棒，首局敲出安打送回2分，2局再敲二壘打，再替球隊送回兩分，今天球隊拿下5分，有4分是林逸達打回，也獲選「最佳指定打擊」。李來發對林逸達有高期待，「他會是球隊未來重要的投打二刀戰力。」

林逸達表示，今天危機時登板投球，上場就是全力以付，不給自己設定太多目標，「最重要還是身體健康」。他自評升上高二後，在場上打擊時企圖心更好，「比較會積極攻擊，不會想要放掉」。至於未來發展，他則認為投打都喜歡，暫時還是會以投打二刀形式出賽。（編輯：管中維）1070602

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