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王彥程投表現水準之上 入選U18亞青國手

發稿時間：2018/06/02 20:27

最新更新：2018/06/02 20:46

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107年玉山盃全國青棒錦標賽冠軍戰，新北市隊2日不敵高雄市隊，拿下亞軍，無緣挑戰4連霸，但後援投手王彥程（圖）表現亮眼，投6.1局飆9K，被選入U18亞洲青棒賽中華代表隊。中央社記者謝靜雯攝　107年6月2日107年玉山盃全國青棒錦標賽冠軍戰，新北市隊2日不敵高雄市隊，拿下亞軍，無緣挑戰4連霸，但後援投手王彥程（圖）表現亮眼，投6.1局飆9K，被選入U18亞洲青棒賽中華代表隊。中央社記者謝靜雯攝　107年6月2日

（中央社記者謝靜雯台北2日電）107年玉山盃青棒賽，新北市隊冠軍戰不敵高雄市隊，拿下亞軍，無緣挑戰4連霸，但左投王彥程後援6.1局飆9K，投出水準之上的好表現，也被選入U18亞洲青棒賽中華代表隊。

新北市隊冠軍戰由岳政華先發，岳政華出賽狀況不如預期，首局受到高雄市戰術影響，開賽就掉2分，今天3局沒有投完失掉5分自責分退場；王彥程後援6.1局踩剎車，僅被敲出3支安打，投出9次三振，直球均速落在140公里左右，表現亮眼。

新北市隊總教練周宗志表示，岳政華狀況算失常，可能是因為扛冠軍戰先發有點緊張，賽前就有提醒球員，高雄市隊速度不錯，左打常採短打戰術，但今天還是有被對手的腳程影響，首局1支內野安打，還有兩次短打沒有處理好，造成失分。

後援投手王彥程此次盃賽表現亮眼，周宗志稱讚王彥程今天投球表現在水準之上，變化球控制能力好，速度也有發揮，看好他的潛力，也期待他持續進步。

新北市隊今年挑戰玉山盃4連霸失利，周宗志表示，棒球比賽就是這樣，有輸有贏，過程沒有做好，就不可能會有好的結果，「有感覺到球員的壓力，但他們也一路扛著壓力打進了冠軍戰，可惜最後沒能如願拿下冠軍。」（編輯：管中維）1070602

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