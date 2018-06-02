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伍鐸優質先發並列勝投王 悍將對戰兄弟5連勝

發稿時間：2018/06/02 20:52

最新更新：2018/06/02 21:05

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中職富邦悍將隊洋投伍鐸2日在新莊球場對戰中信兄弟隊，主投7局優質先發，加上打線有效搶分，終場以4比2擊敗中信兄弟，伍鐸也拿下個人本季第7勝，目前並列聯盟勝投王。（富邦悍將隊提供）中央社記者謝靜雯傳真　107年6月2日中職富邦悍將隊洋投伍鐸2日在新莊球場對戰中信兄弟隊，主投7局優質先發，加上打線有效搶分，終場以4比2擊敗中信兄弟，伍鐸也拿下個人本季第7勝，目前並列聯盟勝投王。（富邦悍將隊提供）中央社記者謝靜雯傳真　107年6月2日

（中央社記者謝靜雯台北2日綜合報導）中職富邦悍將隊先發投手伍鐸，今天7局優質先發，加上打線有效搶分，終場以4比2擊敗中信兄弟，拿下對戰5連勝，伍鐸拿下個人本季第7勝，目前並列聯盟勝投王。

悍將隊近期對兄弟隊打得順手，今天先發投手伍鐸投7局僅被敲出3支安打，投出4次三振，僅在6局因為被敲安打、守備失誤，失掉1分（非責失分），率隊拿下勝利，也收下個人本季第7勝，目前與統一獅隊洋投羅里奇並列聯盟勝投王。

今天比賽悍將隊2局靠著蔣智賢二壘打、高飛犧牲打先馳得點，兄弟6局追回1分、1比1扳平比數，悍將隊6局下半靠著林哲瑄安打、犧牲觸擊、失誤，跑回超前分，再靠著保送、接連失誤，多添1分保險分。

7局悍將隊靠著張正偉、范國宸接連安打、犧牲打，拿下全隊第4分，兄弟隊比賽後半段追分不及，僅在8局靠著接連安打追回1分，悍將隊拿下對戰兄弟5連勝。

悍將隊先發投手伍鐸獲頒單場最有價值球員（MVP），他賽後受訪說：「沒有隊友的守備幫忙，沒有球迷在場加油，就不可能有今天的勝投。」他也感謝悍將球團用心打造主場，讓球迷可以踴躍進場為球員加油。

兄弟隊林智勝5月31日本季首度升上一軍，今天賽前2場出賽，總計7個打數沒有安打，今天沒有排在先發打序中，比賽第9局上場代打吞下三振，本季一軍安打還沒出爐。（編輯：管中維）1070602

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