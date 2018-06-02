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林書豪以復健心路歷程 鼓勵花蓮走出地震傷痛

發稿時間：2018/06/02 22:15

最新更新：2018/06/02 22:15

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（中央社記者李先鳳花蓮縣2日電）「NEVER DONE永不止息2018林書豪分享會 」今晚在花蓮登場，林書豪以籃球生涯遭遇挫折及心路歷程，鼓勵安慰花蓮民眾及災民，憑著信仰堅定信心，克服恐懼軟弱，繼續向前。

分享會活動傍晚在花蓮小巨蛋舉行，湧進逾5000名觀眾，由原住民傳統歌舞揭開序幕，美國職籃NBA布魯克林籃網隊台裔球星林書豪在馬太鞍號角聲中出場，現場響起一陣陣歡呼聲。

林書豪感謝台灣民眾不論他球打得好或壞，始終支持他，他說，前一季球打得差，甚至不想來台，覺得自己不配獲得台灣人的支持。

接著，林書豪細數他籃球生涯遭遇的低潮與挫折，包括膝蓋髕骨韌帶撕裂以致整季報銷，大腿拉傷僅出賽36場等，雖傷心難過，卻也因信仰而得到內心平靜與滿溢的愛。

他提及花蓮2月遭遇地震，即使人生遭遇到艱難和困境，仍因信仰而有勇氣，來鼓勵花蓮民眾及災民。

活動總召、花蓮聯禱會主席暨花蓮靈糧堂牧師蔡俊杰受訪表示，2月6日花蓮大地震發生後，林書豪第一時間就透過IG貼出「PRAYING FOR TAIWAN 花蓮加油」的照片，呼籲各界為台灣禱告；林書豪並決定將訪台分享會安排在花蓮，就是希望用行動「為花蓮加油」。

林書豪這次專程到花蓮，不僅分享自己的生命故事，也將陪伴花蓮的青少年一起以球會友，在東華大學美崙校區舉辦籃球訓練營，並到慈濟大學舉辦座談會。（編輯：施燕飛/卞金峰）1070602

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