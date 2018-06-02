調整先發打序拐氣奏效 桃猿10比9險勝統一獅

（中央社記者黃巧雯桃園2日電）中華職棒Lamigo桃猿、統一獅今天在關鍵割喉戰攻勢猛烈，桃猿此役調整先發打序拐氣，8局下再靠著劉時豪高飛犧牲打，攻下超前分，終場以10比9險勝，與獅隊勝差拉開至一場。



統一獅與Lamigo桃猿今天繼續在桃園交手，兩隊賽前戰績以30勝18敗，並列龍頭，統一獅此役派出洋投馬丁尼茲出戰桃猿洋投克恩三世，都僅投2.2局，各失6、8分，提前退場。



兩隊今天上演打擊戰，合計共動用13名投手，共敲出29支安打，包括獅隊蘇智傑1局上揮出3分砲，本季第10轟，僅落後排名首位的獅隊郭阜林1轟；桃猿隊郭嚴文、廖健富1局下也接連開轟。



桃猿前6局以7比9落後，7局下靠著廖健富安打帶有2分打點，追平比數，8局下劉時豪從獅隊終結者陳韻文手中揮出高飛犧牲打，攻下超前分，終場就以10比9贏球，與統一獅勝差拉開至一場。



Lamigo桃猿前一役輸球後，今天特別調整先發打序，先前打第3棒的「大王」王柏融，今天改打第一棒，果然成功拐氣，總教練洪一中說：「今天想說改變一下打序，看能不能打得比較順，因為昨天有很多機會，但總是連接不起來。」



洪一中表示，此役洋投表現走鐘，有點離譜，所幸這兩場本土投手都表現不錯，今天後援投手合計也僅失1分。



劉時豪單場3打數1安打，貢獻3分打點，獲選單場MVP，他將功勞歸功於每個球員，並提到現在是爭冠時刻，大家都團結一致，把自己本分做好。



談到8局下打擊，劉時豪表示，昨天比賽有觀察陳韻文投球時，對決球都在內角滑球，因此他有特別設定球路進行攻擊。



今天比賽長達4小時27分，蹲完全場的劉時豪透露這還不是他蹲捕最長的一役，某一年母親節當天與統一獅比賽，曾耗時逾5小時，蹲到後面腳都沒力，「我還跟我媽說我不想回去」。（編輯：管中維）1070602