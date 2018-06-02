/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票傅達仁颱風呂秀蓮
>rss

調整先發打序拐氣奏效 桃猿10比9險勝統一獅

發稿時間：2018/06/02 22:32

最新更新：2018/06/02 22:32

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者黃巧雯桃園2日電）中華職棒Lamigo桃猿、統一獅今天在關鍵割喉戰攻勢猛烈，桃猿此役調整先發打序拐氣，8局下再靠著劉時豪高飛犧牲打，攻下超前分，終場以10比9險勝，與獅隊勝差拉開至一場。

統一獅與Lamigo桃猿今天繼續在桃園交手，兩隊賽前戰績以30勝18敗，並列龍頭，統一獅此役派出洋投馬丁尼茲出戰桃猿洋投克恩三世，都僅投2.2局，各失6、8分，提前退場。

兩隊今天上演打擊戰，合計共動用13名投手，共敲出29支安打，包括獅隊蘇智傑1局上揮出3分砲，本季第10轟，僅落後排名首位的獅隊郭阜林1轟；桃猿隊郭嚴文、廖健富1局下也接連開轟。

桃猿前6局以7比9落後，7局下靠著廖健富安打帶有2分打點，追平比數，8局下劉時豪從獅隊終結者陳韻文手中揮出高飛犧牲打，攻下超前分，終場就以10比9贏球，與統一獅勝差拉開至一場。

Lamigo桃猿前一役輸球後，今天特別調整先發打序，先前打第3棒的「大王」王柏融，今天改打第一棒，果然成功拐氣，總教練洪一中說：「今天想說改變一下打序，看能不能打得比較順，因為昨天有很多機會，但總是連接不起來。」

洪一中表示，此役洋投表現走鐘，有點離譜，所幸這兩場本土投手都表現不錯，今天後援投手合計也僅失1分。

劉時豪單場3打數1安打，貢獻3分打點，獲選單場MVP，他將功勞歸功於每個球員，並提到現在是爭冠時刻，大家都團結一致，把自己本分做好。

談到8局下打擊，劉時豪表示，昨天比賽有觀察陳韻文投球時，對決球都在內角滑球，因此他有特別設定球路進行攻擊。

今天比賽長達4小時27分，蹲完全場的劉時豪透露這還不是他蹲捕最長的一役，某一年母親節當天與統一獅比賽，曾耗時逾5小時，蹲到後面腳都沒力，「我還跟我媽說我不想回去」。（編輯：管中維）1070602

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
孫越感恩會 眾星追憶

孫越感恩會 眾星追憶

一週重要新聞影像回顧（0527-0602）

一週重要新聞影像回顧（0527-0602）

520農運30週年

520農運30週年

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
孫越感恩會 眾星追憶
孫越感恩會 眾星追憶
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP