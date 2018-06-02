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桃猿動紫大盛音樂祭 歌手深情獻唱全場陶醉[圖輯]

發稿時間：2018/06/02 23:52

最新更新：2018/06/03 00:06

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中華職棒Lamigo桃猿隊2日在桃園球場舉辦動紫大盛音樂祭第2天活動，賽後邀請歌手李聖傑等人在球場開唱，讓全猿主場球迷陶醉在美聲中。中央社記者張新偉攝　107年6月2日中華職棒Lamigo桃猿隊2日在桃園球場舉辦動紫大盛音樂祭第2天活動，賽後邀請歌手李聖傑等人在球場開唱，讓全猿主場球迷陶醉在美聲中。中央社記者張新偉攝　107年6月2日

（中央社記者張新偉桃園2日電）中華職棒Lamigo桃猿隊動紫大盛音樂祭進入第2天，今晚賽後邀請歌手Tank、張智成與李聖傑輪番開唱，讓球場瞬間變成KTV，全場球迷陶醉在情歌海中。

擅長情歌曲風的Tank以經典情歌「給我你的愛」揭開序幕，全猿主場頓時成為巨型KTV，全場齊聲合唱。

而擅長R＆B曲風的張智成以「換日線」走進場中，再以「May I Love You 」、「凌晨三點鐘」等經典歌曲讓全場陶醉在情歌聲中，隨節奏搖擺手中螢光棒，接著張智成並與球星廖健富一起合唱「在沒有你以後」，讓全場情緒達到最高點。

壓軸登場的李聖傑以「手放開」、「你那麼愛她」等5首歌曲與球迷同歡，最後以「痴心絕對」收尾，經典曲目讓全場超過萬名球迷一同演唱。

演唱結束後，李聖傑表示很享受在萬人球場裡開唱，球迷很有秩序、很有熱情，讓他印象深刻，希望下次還能再來演唱。

Lamigo桃猿隊1日至3日舉辦動紫大盛音樂祭，並以「歡樂傳奇」、「情歌傳奇」、「搖滾傳奇」3大經典之夜貫穿3天活動，今天適逢週六夜，共吸引1萬4834名球迷進場。

一連3天活動分別邀請小男孩樂團、山的孩子樂團、林子麟、原子邦妮、吳蓓雅PiA、拾音、北七樂團、張智成、任賢齊、Tank呂建中與李聖傑等人輪番演出，精彩萬分。1070602

中華職棒Lamigo桃猿隊1日起連續3天舉辦動紫大盛音樂祭，歌手李聖傑2日賽後應邀到球場開唱，深情演繹多首經典歌曲，讓全猿主場球迷陶醉不已。中央社記者張新偉攝　107年6月2日中華職棒Lamigo桃猿隊1日起連續3天舉辦動紫大盛音樂祭，歌手李聖傑2日賽後應邀到球場開唱，深情演繹多首經典歌曲，讓全猿主場球迷陶醉不已。中央社記者張新偉攝　107年6月2日
中華職棒Lamigo桃猿隊1日起連續3天舉辦動紫大盛音樂祭，2日賽後邀請歌手Tank（前）等人輪番開唱，讓全猿主場球迷陶醉在浪漫情歌海。中央社記者張新偉攝　107年6月2日中華職棒Lamigo桃猿隊1日起連續3天舉辦動紫大盛音樂祭，2日賽後邀請歌手Tank（前）等人輪番開唱，讓全猿主場球迷陶醉在浪漫情歌海。中央社記者張新偉攝　107年6月2日
中華職棒Lamigo桃猿隊1日起連續3天舉辦動紫大盛音樂祭，歌手Tank受邀在2日賽後開唱，讓全猿主場球迷陶醉在情歌海中。中央社記者張新偉攝　107年6月2日中華職棒Lamigo桃猿隊1日起連續3天舉辦動紫大盛音樂祭，歌手Tank受邀在2日賽後開唱，讓全猿主場球迷陶醉在情歌海中。中央社記者張新偉攝　107年6月2日
中華職棒Lamigo桃猿隊1日起連續3天舉辦動紫大盛音樂祭，2日賽後邀請歌手張智成（右）與球星廖健富（左）合唱，讓球迷們陶醉不已。中央社記者張新偉攝　107年6月2日中華職棒Lamigo桃猿隊1日起連續3天舉辦動紫大盛音樂祭，2日賽後邀請歌手張智成（右）與球星廖健富（左）合唱，讓球迷們陶醉不已。中央社記者張新偉攝　107年6月2日
中華職棒Lamigo桃猿隊1日起連續3天舉辦動紫大盛音樂祭，2日賽後邀請歌手張智成（中白衣持麥克風者）等人輪番開唱，張智成並走入觀眾席與全猿主場球迷近距離接觸。中央社記者張新偉攝　107年6月2日中華職棒Lamigo桃猿隊1日起連續3天舉辦動紫大盛音樂祭，2日賽後邀請歌手張智成（中白衣持麥克風者）等人輪番開唱，張智成並走入觀眾席與全猿主場球迷近距離接觸。中央社記者張新偉攝　107年6月2日
中華職棒Lamigo桃猿隊1日起連續3天在桃園主場舉辦動紫大盛音樂祭，2日賽前邀請小男孩樂團獻唱並擔任開球嘉賓。中央社記者張新偉攝　107年6月2日中華職棒Lamigo桃猿隊1日起連續3天在桃園主場舉辦動紫大盛音樂祭，2日賽前邀請小男孩樂團獻唱並擔任開球嘉賓。中央社記者張新偉攝　107年6月2日
中華職棒Lamigo桃猿隊1日起連續3天在桃園球場舉辦動紫大盛音樂祭，2日賽前由專屬啦啦隊LamiGirls以精彩熱舞開場。中央社記者張新偉攝　107年6月2日中華職棒Lamigo桃猿隊1日起連續3天在桃園球場舉辦動紫大盛音樂祭，2日賽前由專屬啦啦隊LamiGirls以精彩熱舞開場。中央社記者張新偉攝　107年6月2日
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