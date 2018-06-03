NBA勇士兩大將負傷 總冠軍賽G2出賽存疑

（中央社洛杉磯2日綜合外電報導）美國職籃NBA金州勇士與克里夫蘭騎士廝殺爭奪總冠軍，但勇士主力後衛湯普森（Klay Thompson）及防守大將伊古達拉（Andre Iguodala）皆負傷，第2戰能否上場還在未定之天。



5月31日首戰，勇士在延長後以124比114撂倒騎士，但湯普森第一節遭騎士史密斯（JR Smith）撞倒，左踝扭傷。另名大將伊古達拉則因左膝膝傷，已經缺陣5場季後賽。



湯普森第一戰最終攬下24分。



路透社報導，今天勇士練球時，可以看到湯普森走路一跛一跛。



同為勇士主力後衛的「咖哩小子」柯瑞（Stephen Curry）告訴運動媒體ESPN湯普森的情況：「在我看來，他情況蠻不錯的。」「挺開心，也挺樂觀。顯然他今天沒投進多少球，但也不需要，只要為（明天）擔心就好。」



至於伊古達拉的情況，勇士教頭柯爾（Steve Kerr）說：「每天都有好轉。 我不會、我們都不會去想之後將發生什麼。只是他每天都會好一點。明天他能不能上場還不確定，但狀況是有些進展的。」



過去3屆總冠軍賽對上騎士時，伊古達拉都負責防守騎士球星詹姆斯（LeBron James）。這道防守大鎖缺席的第一戰上，詹姆斯狂飆51分，還外帶8籃板、8助攻。（譯者：梁元齡/核稿：鄭詩韻）1070603