許淑淨臉書宣布退出亞運並退休

（中央社記者龍柏安台北3日電）2012、2016奧運舉重雙金天后許淑淨，今在臉書上透露，因多年累積的膝傷與去年世界舉重錦標賽受到的手肘傷勢，讓她至今仍處於復健、無法正常訓練，經與醫師、協會與各界長官討論後，她決定退出今年亞運並宣布退休。



許淑淨是台灣舉重女子53公斤量級第1人，不但分別在2012與2016兩屆奧運摘金，還在2014仁川亞運奪金並打破世界紀錄，今她無預警在臉書上發表退休震撼宣言，也表明將不會參加今年8月的雅加達亞運。



許淑淨在臉書上表示，回顧這幾年，她在英國倫敦、韓國仁川、巴西里約等重大賽會，拿下許多重要成績，她要感謝教練、協會、長官、贊助商及各界的栽培與支持，國家政策與各界資源的投入，「這對我們小小的運動員來說，至關重要。」



「因為這些資源的投入與支持，讓淑淨對引退的決定，感到歉疚。」許淑淨文中透露，她原期待能前進雅加達、甚至征戰東京奧運，為國家爭取更多佳績，如今即便心中萬般不捨，「只能感謝所有長官、朋友們，長年來對淑淨的支持，未來也期盼大家繼續關心舉重、關心淑淨，也繼續為拚戰亞運的選手們加油。」



許淑淨在聲明中強調，退休後不會離開舉重，也不會離開左營的國家運動訓練中心，因國家支持，她會繼續留在國訓中心，投入訓練工作，協助蔡溫義與其他教練團共同提攜後進，學習做一個好教練，為國家培養更多的績優運動員。



聲明稿最後，許淑淨再次感性地感謝所有人的一路支持，讓她不曾感到孤單，「未來的日子，我會繼續扮演好我的角色，為臺灣的運動盡一份力，為舉重繼續努力。」（編輯：陳清芳）1070603